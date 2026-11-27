امام جمعه ساوجبلاغ با تأکید بر ضرورت اجرای کامل قانون جوانی جمعیت، تسهیل ازدواج جوانان، رفع موانع اقتصادی و حمایت از تشکیل خانواده، خواستار نظارت جدی مجلس بر اجرای این قانون و تبدیل رهنمودهای رهبر معظم انقلاب به اقدامات عملی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله مختاری در خطبه‌های نماز جمعه ساوجبلاغ با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب درباره بسیج، تفکر بسیجی را فراتر از عضویت در یک مجموعه دانست و اظهار کرد: هر فردی که دلبسته ایران، خدمتگزار مردم و پایبند به ارزش‌های انقلاب باشد، از روحیه بسیجی برخوردار است.

وی خوش‌اخلاقی، مهربانی، تواضع، ایثار، ساده‌زیستی، اتحاد و خدمت به مردم را از شاخصه‌های فرهنگ بسیجی برشمرد و بر ضرورت ترویج این ویژگی‌ها در جامعه تأکید کرد.

امام جمعه ساوجبلاغ در ادامه با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب درباره جوانی جمعیت، اجرای کامل قانون جوانی جمعیت را از وظایف مهم مجلس و دولت دانست و افزود: بخشی از این قانون همچنان اجرایی نشده است و مجلس باید در کنار قانون‌گذاری، نظارت جدی بر اجرای مصوبات داشته باشد.

حجت‌الاسلام مختاری تسهیل ازدواج جوانان، رفع موانع اقتصادی، حمایت از اشتغال و مسکن و ترویج فرهنگ فرزندآوری را از ضرورت‌های تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت عنوان کرد و گفت: با اصلاح برخی رسوم و کاهش سخت‌گیری‌های اجتماعی، باید زمینه ازدواج جوانان فراهم‌تر شود.

وی همچنین با تبریک روز مجلس، بر ضرورت نقش‌آفرینی مؤثر نمایندگان در پیگیری مطالبات مردم، به‌ویژه در حوزه معیشت و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

امام جمعه ساوجبلاغ در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تخلفات در حوزه نانوایی‌ها، خواستار برخورد با متخلفان، جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم و شناسایی ریشه‌های تخلف و اصلاح سازوکارهای نظارتی شد.

حجت‌الاسلام مختاری با تبریک روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نقش نیروهای مسلح در تأمین امنیت منطقه و حفاظت از منافع ملی را یادآور شد و بر اهمیت اقتدار دفاعی کشور در خلیج فارس و تنگه هرمز تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، حفظ این مدرسه را به‌عنوان یادمانی از دانش‌آموزان شهید و سندی برای ثبت این حادثه ضروری دانست.

امام جمعه ساوجبلاغ در ادامه با تبریک روز جهانی معلولان، بر ضرورت فراهم‌سازی امکانات لازم برای حضور مؤثر افراد دارای معلولیت در جامعه، رفع موانع و ایجاد فرصت‌های برابر تأکید کرد.

وی در پایان با اشاره به ناترازی آب، برق و گاز، مدیریت مصرف انرژی را ضرورتی ملی دانست و گفت: مقابله با مصرف بی‌رویه در ویلاهای غیرمجاز و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرقانونی باید با تصمیم‌های جدی و اقدامات عملی همراه باشد و نمی‌توان تنها با توصیه و شعار، مشکلات ناترازی انرژی را برطرف کرد.