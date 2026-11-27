به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان گفت: در اجرای طرح نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی استان با هماهنگی قضایی، یک سفره‌خانه سنتی متخلف را در شهرستان خرم‌آباد مهر و موم کردند.

سرگرد نصیر کوهزادی افزود: این واحد صنفی به علت ایجاد مزاحمت، رعایت نکردن مقررات انتظامی و بی‌توجهی به هشدارها و اخطارهای قبلی پلیس، با دستور قضایی مهر و موم و برای متصدی آن پرونده قضایی تشکیل شد.

سرگرد کوهزادی تأکید کرد: برخورد با واحدهای صنفی متخلف و مخل نظم و امنیت عمومی با جدیت در دستور کار پلیس استان قرار دارد.