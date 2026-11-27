به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اسپوتنیک، این طرح شامل ساخت ۳ آشیانه هواپیما و یک ساختمان تعمیر و نگهداری، به‌روزرسانی زیرساخت‌ها برای محافظت از تجهیزات در برابر خوردگی، و همچنین تجهیزاتی برای پشتیبانی از تعمیر و نگهداری هواپیما‌های رادارگریز و عملیات محرمانه، و مشخصات مرتبط با جنگنده‌های «اف-۳۵» است.

اسناد تیم مهندسان ارتش آمریکا نشان می‌دهد این پروژه با هدف تقویت حضور نظامی در قطب شمال و توسعه پایگاه فضایی پیتوفیک است، در حالی که واشنگتن برنامه استقرار جنگنده‌های «اف-۳۵» در این جزیره را تأیید نکرده است.