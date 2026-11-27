خطیب نماز جمعه گلوگاه با اشاره به ویژگی‌های تفکر بسیجی، بصیرت، اخلاص، تخصص و احساس مسئولیت در برابر کشور و مردم را از شاخصه‌های بسیجیان برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حجت‌الاسلام شخی عزیزی امام جمعه گلوگاه با گرامیداشت یاد دانشمندان شهید هسته‌ای گفت: این شهدای فرهیخته و گرانقدر، پرچمداران عزت ایران و ایرانی در جهان بوده‌اند و همچنان خواهند بود.

وی با اشاره به حمله دشمن به کشور و شهادت قائد شهید و شماری از فرماندهان و دانشمندان افزود: دشمن با تصور تسلیم شدن ایران، این حمله را آغاز کرد، اما به گفته وی، بصیرت و ولایت‌پذیری مردم موجب شده است دشمن پس از نزدیک به ۹ ماه همچنان در دستیابی به هدف خود ناکام بماند.

امام جمعه گلوگاه با بیان اینکه دانشمندان شهید هسته‌ای مسیر خودکفایی، استقلال و عدم وابستگی به بیگانگان را هموار کرده‌اند، گفت: جنگی که با خدعه و دسیسه آغاز شده است، به همت مردم در میدان با شکست مواجه خواهد شد و اقتدار جمهوری اسلامی را در جهان تثبیت خواهد کرد.

حجت الاسلام شخی همچنین با اشاره به توان نیروهای مسلح، درباره توان پاسخ‌گویی به تهدیدهای آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان آنان گفت: هر وقت اراده بکنیم سنگین‌ترین صدمات را بر آن‌ها تحمیل خواهیم کرد.

وی در ادامه با اشاره به ویژگی‌های تفکر بسیجی افزود: بسیجی اهل اخلاص و کار برای خدا، مطیع امام و رهبر جامعه و نیرویی کارآمد برای روزهای دشوار و مأموریت‌های سخت کشور است.

خطیب نماز جمعه گلوگاه، دشمن‌شناسی، بصیرت، موقعیت‌شناسی، تخصص، توانمندی و احساس مسئولیت در برابر کشور، مردم و انقلاب را از دیگر ویژگی‌های بسیجیان برشمرد و گفت: بسیج به پشتوانه بصیرت خود، در لحظه‌های اضطرار بدون تأخیر وارد عمل می‌شود.