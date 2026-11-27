آئین تشییع زنده یاد کیانی پیشکسوت تئاتر وتلویزیون نویسنده و شاعر
آئین تشییع زنده یاد استاد اردشیر کیانی پیشکسوت تئاتر وتلویزیون، نویسنده و شاعر در یاسوج برگزار شد.
استاد اردشیر کیانی، هنرمند پیشکسوت، نویسنده، کارگردان، بازیگر و روزنامهنگار اهل کهگیلویه و بویراحمداست که پس از تحمل دورهای بیماری دارفانی را در۶۲ سالگی وداع گفت.
او از چهرههای شناختهشده و تأثیرگذار تئاتر، سینما و رسانه استان کهگیلویه و بویراحمد بود که عمر خود را وقف فرهنگ، هنر و اعتلای صحنه کرد.
اردشیر کیانی دانشآموخته کارگردانی سینما بود و فعالیت هنری خود را از دهههای گذشته آغاز کرد.
او مسئولیتهای متعددی در حوزه فرهنگ و هنر استان بر عهده داشت؛ از جمله مدیریت حوزه هنری استان کهگیلویه و بویراحمد در دهههای ۶۰ و ۷۰، ریاست انجمن هنرهای نمایشی کهگیلویه و بویراحمد، دبیری جشنواره تئاتر سوره در سطح استانی و منطقهای و دبیر اجرایی جشنوارههای تئاتر معلولان و جشنواره سراسری رضوی.
کیانی در کنار فعالیتهای اجرایی و مدیریتی، در عرصه نویسندگی، کارگردانی و بازیگری تئاتر، فیلم و سریال نیز فعال بود.
از آثار او میتوان به نویسندگی و کارگردانی نمایش «جنگل مهربان» و بازی در فیلم سینمایی «سین دهم» اشاره کرد.
کیانی در حوزه روزنامهنگاری نیز قلم میزد و به عنوان سردبیر پایگاه خبری تابش آنلاین و عضو خانه مطبوعات استان کهگیلویه و بویراحمد و همچنین عضو حقیقی شورای اطلاعرسانی دولت در استان فعالیت میکرد.