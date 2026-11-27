به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، پیکر مرحوم استاد اردشیر کیانی پس ازتشییع بردستان مردم قدرشناس واصحاب رسانه شهریاسوج درزادگاهش آرامستان روستای سروک به خاک سپرده شد.

استاد اردشیر کیانی، هنرمند پیشکسوت، نویسنده، کارگردان، بازیگر و روزنامه‌نگار اهل کهگیلویه و بویراحمداست که پس از تحمل دوره‌ای بیماری دارفانی را در۶۲ سالگی وداع گفت.

او از چهره‌های شناخته‌شده و تأثیرگذار تئاتر، سینما و رسانه استان کهگیلویه و بویراحمد بود که عمر خود را وقف فرهنگ، هنر و اعتلای صحنه کرد.

اردشیر کیانی دانش‌آموخته کارگردانی سینما بود و فعالیت هنری خود را از دهه‌های گذشته آغاز کرد.

او مسئولیت‌های متعددی در حوزه فرهنگ و هنر استان بر عهده داشت؛ از جمله مدیریت حوزه هنری استان کهگیلویه و بویراحمد در دهه‌های ۶۰ و ۷۰، ریاست انجمن هنر‌های نمایشی کهگیلویه و بویراحمد، دبیری جشنواره تئاتر سوره در سطح استانی و منطقه‌ای و دبیر اجرایی جشنواره‌های تئاتر معلولان و جشنواره سراسری رضوی.

کیانی در کنار فعالیت‌های اجرایی و مدیریتی، در عرصه نویسندگی، کارگردانی و بازیگری تئاتر، فیلم و سریال نیز فعال بود.

از آثار او می‌توان به نویسندگی و کارگردانی نمایش «جنگل مهربان» و بازی در فیلم سینمایی «سین دهم» اشاره کرد.