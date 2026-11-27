به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی یزدانی که روز گذشته به همراه هم‌تیمی خود از روسیه تیمی از اتریش و ایتالیا را شکست داده بود، دقایقی قبل و در مرحله یک چهارم نهایی، تیمی از اتریش و رژیم غاصب صهیونی را پیش روی خود دید که طی آن یزدانی از این دیدار انصراف داد.

این در شرایطی است که تیم یزدانی و خوچنکوف، بخت دوم قهرمانی این مسابقات بودند و با توجه به حذف تیم صربستان و لهستان، امید اول قهرمانی در جدول به شمار می‌رفتند.