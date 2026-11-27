به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ امام جمعه موقت بوشهر در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بوشهر با گرامیداشت هفته بسیج و اشاره به بیانیه راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: این بیانیه نگاهی نو و رویکردی جدید به سازمان بسیج دارد که ابعاد مختلف آن نیازمند تبیین و اقدام عملی است.

حجت‌الاسلام علی‌اکبر اسماعیلی با بیان اینکه تشکیل بسیج به الهام الهی در قلب امام خمینی (ره) شکل گرفت، افزود: این ظرفیت عظیم مردمی توانست سال‌ها عقب‌ماندگی دوران گذشته را جبران کند و در طول انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس، عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی، مقابله با فتنه‌ها، بحران کرونا و دفاع از حرم اهل‌بیت (ع) افتخارات ماندگاری رقم بزند.

خطیب نماز جمعه بوشهر با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر تحول و شکل‌گیری سازمان‌هایی متناسب با تراز امت اسلامی عنوان کرد: هدف کلان و آرمان نهایی ما تحقق شعار «هر ایرانی یک بسیجی» است که دستیابی به آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، علمی و حساب‌شده است.

حجت الاسلام اسماعیلی با تأکید بر ضرورت ترویج ویژگی‌های انسانی و اخلاقی بسیج گفت: ازخودگذشتگی، عطوفت، مهربانی، دوری از تجملات و شهرت‌طلبی و هزینه‌کردن برای امنیت و رفاه مردم باید در جامعه و میان اقشار مختلف تجلی پیدا کند تا آثار و جلوه‌های تفکر بسیجی برای همگان ملموس باشد.

وی افزود: بسیج به هیچ جناح و گروهی تعلق ندارد و خط عمودی آن تبعیت از فرماندهی معظم کل قوا و خط افقی آن زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته از اقدامات در هر موقعیت و متناسب با نیاز کشور است.

امام جمعه موقت بوشهر با اشاره به ضرورت تشکیل هیات‌های اندیشه‌ورز متشکل از جوانان نخبه و دغدغه‌مند در استان گفت: نباید منتظر تصمیم‌گیری در مرکز بمانیم، بلکه باید با هماهنگی نماینده ولی‌فقیه در استان، دولت، قوای سه‌گانه و سپاه پاسداران، برش استانی بیانیه رهبر معظم انقلاب تدوین شود.

وی ادامه داد: با استفاده از ظرفیت‌های غنی استان و روحیه جهادی مردم باید زمینه‌ای فراهم شود تا مشکلات و مسائل استان به دست توانمند نیرو‌های بسیجی و جوانان حل و فصل شود.

حجت الاسلام اسماعیلی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره حماسه‌آفرینان نیروی دریایی ارتش در عملیات مروارید و هفتم آذر، از برگزاری رزمایش اقتدارآفرین «جان‌فدایان» در بوشهر قدردانی کرد و گفت: این دستاورد‌های بزرگ نظامی و امنیتی حاصل تبعیت از منویات ولی امر مسلمین و تلاش شبانه‌روزی جوانان این مرزوبوم برای دستیابی به فناوری‌های پیشرفته است.

وی با تبریک میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت مقام زن بیان کرد: اسلام نگاهی متعالی به زن دارد و او را از جایگاه ذلت‌باری که در جاهلیت وجود داشت، نجات می‌دهد؛ در حالی که نگاه غرب به زن نگاهی کالامحور است، بانوان ایران اسلامی با الگوگیری از مکتب حضرت زینب (س) در عرصه‌های مختلف دفاع از انقلاب و ارزش‌ها نقش‌آفرینی کرده‌اند.

امام جمعه موقت بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت رسیدگی جدی به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم گفت: مسئولان در قوای سه‌گانه باید نگاه‌های خود را تغییر دهند و از تفکرات تکراری و ناکارآمد عبور کنند؛ چراکه امروز کشور به میدان‌داری جوانان نخبه، ایده‌های نو و برنامه‌های عملیاتی نیاز دارد.

حجت الاسلام اسماعیلی افزود: وظیفه دستگاه‌های اجرایی، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه در حوزه اقتصاد بسیار خطیر و سنگین است و همه این بخش‌ها باید برای کاهش مشکلات معیشتی مردم تلاش کنند.

وی با انتقاد از تداوم برخی روش‌های ناکارآمد اقتصادی اظهار کرد: افرادی که در عرصه‌های اقتصادی عملکرد و برنامه‌های خود را آزموده‌اند، در شرایط کنونی نمی‌توانند با همان رویکرد‌های گذشته گره‌گشا باشند و ادامه این روند تغییری در وضعیت ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین باید نگاه‌ها و روش‌ها در حوزه اقتصاد متحول شود.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین و بومی برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم گفت: اگر ظرفیت‌ها و طرح‌هایی برای بهبود شرایط و مهار تورم وجود دارد، نباید اجرای آنها به تأخیر بیفتد و لازم است این برنامه‌ها هرچه سریع‌تر عملیاتی شود تا زندگی مردم آسان‌تر شود.

حجت الاسلام اسماعیلی اضافه کرد: استان‌ها نیز باید با تشکیل نشست‌های تخصصی و بهره‌گیری از راهبری کارشناسی، زمینه استفاده از توان جوانان، نخبگان و ایده‌های تازه را فراهم کنند تا مشکلات اقتصادی مردم با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و نیرو‌های دغدغه‌مند برطرف شود.