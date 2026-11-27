یادواره شهید گمنام و ۵۱ شهید بخش بیکاه و تجدید میثاق مردم با آرمان‌های شهدا در بخش بیکاه شهرستان رودان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با تجلیل از حماسه‌آفرینی مردم بخش بیکاه در دوران دفاع مقدس گفت: مردم این منطقه با وجود جمعیت حدود سه‌هزار نفری، بیش از ۳۰ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کردند و حماسه‌ای ماندگار از ایثار و فداکاری آفریدند.

آیت‌الله محمد عبادی‌زاده با اشاره به حماسه‌آفرینی مردم بیکاه در دوران دفاع مقدس افزود: مردم این منطقه با وجود جمعیت حدود سه‌هزار نفری، بیش از ۳۰ شهید تقدیم نظام و انقلاب اسلامی کردند که این آمار بیانگر روحیه ایثار، ایمان و مجاهدت مردم این خطه است.

وی با قدردانی از حضور مردم در آیین بزرگداشت شهدا افزود: حضور مردم در این مراسم، فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و پاسداشت یاد و خاطره انسان‌های بزرگی است که برای دفاع از اسلام، انقلاب و میهن جان خود را فدا کردند.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده، خانواده‌های معظم شهدا را طلایه‌داران این مسئولیت دانست و گفت: خانواده‌های شهدا حافظان و نگهبانان فرهنگ شهادت هستند و وظیفه دارند این فرهنگ ارزشمند را به نسل‌های آینده منتقل کنند.

آیت‌الله عبادی‌زاده افزود: تکریم خانواده‌های معظم شهدا تنها به برگزاری مراسم و بزرگداشت محدود نمی‌شود، بلکه پاسداشت واقعی مقام آنان، حفظ و ترویج فرهنگ شهادت و انتقال آرمان‌های شهدا به نسل‌های آینده است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد همه مردم و مسئولان با حرکت در مسیر ارزش‌ها و آرمان‌های شهدا، ادامه‌دهنده راه این عزیزان باشند.

فرمانده سپاه ناحیه رودان نیز در این مراسم، هدف از برگزاری یادواره شهدای بخش بیکاه و گرامیداشت سالگرد تدفین شهید گمنام را ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و شهیدپروری و پاسداشت مقام شامخ شهدا عنوان کرد.

سرهنگ پاسدار حسین جمشیدی گفت: این مراسم فرصتی ارزشمند برای زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدای والامقام، تجدید میثاق با آرمان‌های آنان و قدردانی از خانواده‌های معظم شهدا، به‌ویژه مادران شهیدپرور شهر بیکاه است.

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وی با اشاره به نقش شهدا در حفظ عزت، استقلال و امنیت کشور افزود: امروز وظیفه همگانی ماست که با تبیین سیره، منش و سبک زندگی شهدا، فرهنگ ایثار و شهادت را به نسل جوان منتقل کنیم و اجازه ندهیم فداکاری‌ها و جانفشانی‌های این عزیزان به فراموشی سپرده شود.

اجرای سرود، خاطره‌گویی، سخنرانی، مداحی و رجزخوانی از دیگر برنامه‌های این یادواره بود و در پایان، از خانواده‌های معظم شهدای بخش بیکاه به پاس صبر، ایثار و فداکاری آنان قدردانی شد.