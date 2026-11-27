کتاب «نگاهی نو به عالم ذر و عهد الست»، اثر دکتر سیدعلی ملک‌حسینی، نویسنده و پزشک برجسته، با تمرکز بر تبیین یافته‌های علوم پزشکی از منظر آیات تکوینی قرآن کریم در شیراز رونمایی شد.

تلفیق دانش پزشکی و آموزه‌های قرآنی در اثر جدید دکتر سیدعلی ملک‌حسینی

تلفیق دانش پزشکی و آموزه‌های قرآنی در اثر جدید دکتر سیدعلی ملک‌حسینی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دکتر سیدعلی ملک‌حسینی که از چهره‌های علمی در حوزه پزشکی و بنیان‌گذار پیوند کبد در خاورمیانه است، این اثر را حاصل ۱۱ سال مطالعه مستمر در حوزه‌های قرآنی و علمی توصیف کرد.

وی در این کتاب با بهره‌گیری از اشارات آیات قرآن و نظرات دانشمندان، عرفا و فلاسفه، به بررسی تاریخچه علوم و تبیین جلوه‌های علمی خلقت انسان پرداخته است.

بر اساس گفته‌های نویسنده، قرار است این کتاب در آینده به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی، عربی و ترکی ترجمه و در سطح بین‌المللی منتشر شود.