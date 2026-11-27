به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و آلومینیوم اراک از ساعت ۱۶:۱۵ امروز از هفته چهاردهم رقابت‌های لیگ برتر در ورزشگاه امام خمینی برگزار می‌شود که اهنیت زیادی برای هر دو تیم دارد.

پرسپولیس برای ماندن در کورس قهرمانی به سه امتیاز این دیدار خارج از خانه نیاز دارد و احتمالا مهدی تارتار با همیت تفکر تصمیم گرفت نفرات زیر را برای شروع مسابقه انتخاب کند:

پیام نیازمند، محمدمهدی زارع، حسین ابرقویی، محمد عمری، مجید عیدی، مهدی تیکدری‌نژاد، محمدمهدی محبی، پوریا شهرآبادی، تیوی بیفوما، پویا پورعلی و محمد خدابنده‌لو.