به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی سپاه، صبح امروز دو فروند نفتکش در تلاش برای عبور مخفیانه در شمال جزیره غنم و از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز بودند که یکی از آنها با اصابت به مین دریایی دچار انفجار ونفتکش دیگر که آن را همراهی می‌کرد مجبور به بازگشت شد.

نیروی دریایی سپاه اعلام کرده: تعداد نفتکش‌های متخلف برای عبور از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز طی روز‌های گذشته به شدت روند کاهشی داشته و این نشان از اقتدار و حاکمیت مطلق نیروی دریایی سپاه به شرق و غرب تنگه هرمز است.