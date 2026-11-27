تیم ملی بسکتبال کشورمان در نخستین دیدار خود از پنجره پنجم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ قطر، مقابل استرالیا شکست خورد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی بسکتبال ایران در نخستین بازی خود از پنجره پنجم رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ قطر، امروز (۶ آذر) در ورزشگاه کاریسما آرنا شهر سرمبان مالزی به مصاف استرالیا رفت و با نتیجه ۸۴ بر ۶۷ مغلوب این تیم شد.

نتایج چهار کوارتر این دیدار به شرح زیر است:

کوارتر اول: ۱۸ بر ۱۴ به سود استرالیا

کوارتر دوم: ۲۳ بر ۱۱ به سود استرالیا

کوارتر سوم: ۲۲ بر ۱۹ به سود استرالیا

کوارتر چهارم: ۲۳ بر ۲۱ به سود ایران

محمد امینی با ثبت ۱۵ امتیاز، ۴ ریباند، یک پاس گل، ۶ توپ‌ربایی و کارایی ۱۸، بهترین بازیکن ایران در این دیدار بود.

تیم ملی بسکتبال ایران در دومین دیدار خود از این پنجره، یکشنبه ۸ آذر از ساعت ۱۲:۳۰ به وقت تهران به مصاف تیم ملی فیلیپین خواهد رفت.