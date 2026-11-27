نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به مهم‌ترین مسائل روز کشور، بر ضرورت توجه مسئولان به مطالبات مردم، حل مشکلات اقتصادی و معیشتی، حمایت از خانواده‌ها، تقویت فرهنگ فرزندآوری و توجه به ظرفیت‌های علمی و اجتماعی کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با تأکید بر ضرورت حمایت از خانواده‌ها و تقویت فرهنگ فرزندآوری، نسبت به پیامد‌های تداوم کاهش نرخ باروری در کشور هشدار داد و گفت: بر اساس برخی پیش‌بینی‌ها، جمعیت ایران تا سال ۱۴۸۰ به حدود ۳۰ میلیون نفر کاهش می‌یابد.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید مصطفی حسینی روز جمعه در خطبه‌های نماز جمعه زنجان، جوانی جمعیت را از مسائل مهم و تأثیرگذار در آینده کشور عنوان کرد و افزود: جمعیت جوان و پویا یکی از مؤلفه‌های اقتدار و پیشرفت کشور است و تحقق ایرانی قوی بدون توجه به این موضوع امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به ضرورت جبران غفلت‌های گذشته در حوزه جمعیت افزود: تسهیل ازدواج، حمایت‌های دولتی و حاکمیتی از خانواده‌ها و ترویج فرهنگ فرزندآوری باید به‌طور جدی دنبال شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با بیان اینکه حفظ نرخ جانشینی جمعیت نیازمند برنامه‌ریزی و مشارکت همگانی است، گفت: رسانه‌ها، مساجد، دانشگاه‌ها و نخبگان در آگاهی‌بخشی و اصلاح نگرش جامعه نسبت به فرزندآوری مسئولیت دارند.

همچنین با گرامیداشت سالروز شهادت دانشمندان هسته‌ای، محسن فخری‌زاده و مجید شهریاری، بر ضرورت تداوم راه علمی این شهیدان، تقویت خودباوری ملی و حمایت از استعداد‌های جوان کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به سالروز عملیات مروارید و روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، این عملیات را از افتخارات ماندگار دفاعی کشور دانست و از تلاش‌ها و مجاهدت‌های کارکنان نیروی دریایی قدردانی کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به مطالبات مردم اظهار داشت: ایستادگی و همراهی مردم در شرایط دشوار کشور مسئولیت مدیران را سنگین‌تر می‌کند و مشکلات اقتصادی و معیشتی خانواده‌ها باید در اولویت برنامه‌های مسئولان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید مصطفی حسینی همچنین با اشاره به روز مجلس و سالروز شهادت آیت‌الله سیدحسن مدرس، تدین، کارآمدی، دلسوزی و شجاعت را از ویژگی‌های ضروری نمایندگان مجلس دانست و گفت: نمایندگان باید بدون تأثیرپذیری از تهدید‌ها و تطمیع‌ها از منافع عمومی و حقوق مردم دفاع کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، الگوی سوم زن مسلمان را الگویی مبتنی بر کرامت انسانی، ارزش‌های معنوی و توانمندی زنان دانست و بر ضرورت معرفی بانوان موفق بر اساس شاخص‌هایی همچون استعداد، خلاقیت، پشتکار و توانایی‌های علمی و اجتماعی تأکید کرد.