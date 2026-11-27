نماینده ولی فقیه در استان گفت: سرمایه‌گذارانی که قصد فعالیت اقتصادی و ایجاد فرصت برای مردم در چهارمحال و بختیاری را دارند، نباید در مسیر فعالیت خود ناامید شوند، مسئولان باید مسیر سرمایه‌گذاری را هموار کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی با اشاره به سالروز برگزاری کنفرانس تهران در جریان جنگ جهانی دوم، گفت: در ۶ آذر سال ۱۳۲۲، در اوج جنگ جهانی دوم، این کنفرانس بدون کسب اجازه از دولت ایران برگزار شد، نشستی که در آن، موضوع شکست هیتلر مورد بررسی قرار گرفت، همچنین ایران در آن مقطع به‌عنوان کشوری ضعیف و تحت نفوذ تلقی می‌شد.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به گذشت ۸۳ سال از کنفرانس تهران، افزود: امروزه شاهد اتفاقاتی غرورآفرین هستیم، ایران همان کشوری بود که در آن مقطع، باوجود اعلام بی‌طرفی در جنگ جهانی دوم اشغال شد و قدرت‌های خارجی نفوذ گسترده‌ای بر آن داشتند، اما اکنون به کشوری قدرتمند تبدیل شده است.

وی افزود: آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها در تلاش هستند بار دیگر ایران را تضعیف کنند و به شرایط قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بازگردانند، اما امروز ایران به کشوری قدرتمند تبدیل شده است، ایران امروز در جایگاه یک قدرت جهانی قرار دارد، کشوری که در گذشته در معادلات بین‌المللی نادیده گرفته می‌شد، اما اکنون در زمره چهار قدرت برتر جهان قرار گرفته است.

فاطمی افزود: کشور ایران اکنون در شرایط حساسی قرار دارد و به واسطه جنگ، تحریم و محاصره با چالش‌هایی مواجه است، دشمنان به دلیل ایستادگی کشور ایران، مشکلاتی را ایجاد کرده‌اند و برخی اقشار جامعه در تنگنای اقتصادی قرار دارند، همچنین بی‌ثباتی بازار، حتی برای کسبه ضعیف نیز مشکلاتی به وجود آورده است.

فاطمی با تأکید بر ضرورت توجه جدی به ناترازی انرژی و مصرف بهینه، گفت: صرفه‌جویی در مصرف برق، آب و گاز باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه شهرکرد با بیان اینکه پیروزی در انتظار مردم است، اما تحقق آن نیازمند بردباری و تاب‌آوری است، تاکید کرد: اکنون در دوران تاب‌آوری قرار داریم و باید در این شرایط به فکر یکدیگر باشیم، بازاریان باید به مردم توجه داشته باشند و مردم نیز متقابلاً در کنار یکدیگر باشند.

وی با اشاره به اینکه شرایط کنونی کشور برای برخی اقشار جامعه دوره‌ای دشوار است، گفت: در چنین شرایطی، صبوری، شکیبایی و تحمل مردم نباید با تلاش و مسئولیت‌پذیری مسئولان منافاتی داشته باشد، مسئولان نیز باید وظایف خود را به‌درستی انجام دهند.

فاطمی با تأکید بر ضرورت فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری در چهارمحال و بختیاری، گفت: مسئولان باید مسیر سرمایه‌گذاری را هموار کنند، افراد بسیاری تمایل دارند در استان سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی انجام دهند که این امر می‌تواند به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال منجر شود، بنابراین لازم است بروکراسی اداری در این زمینه کاهش پیدا کند.