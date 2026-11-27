امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و سفیر سازمان بهزیستی، با حضور در مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست مزرعه در نکا، با کودکان و مربیان این مرکز دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران پیش از ظهر امروز جمعه ششم آذرماه با حضور در مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست مزرعه در نکا، از بخش‌های مختلف این مرکز بازدید کرد.

قلعه‌نویی که سفیر سازمان بهزیستی در حوزه ورزش و نشاط اجتماعی است، در این بازدید دقایقی با کودکان و مربیان مرکز گفت‌وگو و بر نقش ورزش در ایجاد امید و نشاط اجتماعی برای کودکان تأکید کرد.

قاسمی طوسی مدیر مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست مزرعه نکا گفت: هدف از این حضور، بهره‌گیری از ظرفیت چهره‌های ورزشی برای جلب توجه به جامعه هدف بهزیستی و ایجاد فضایی شاد برای کودکان است.

این بازدید در چارچوب برنامه‌های سازمان بهزیستی برای استعدادیابی ورزشی در مراکز شبه‌خانواده و حمایت از فضاهای ورزشی محله‌ای انجام شد.