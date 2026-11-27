امام جمعه ایلام با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه و قدرت ایران گفت: ایمان به نصرت الهی و وحدت مردم؛ از مؤلفه‌های اصلی قدرت کشور هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین الله‌نور کریمی‌تبار در خطبه‌های نماز جمعه شهر ایلام با بیان این‌که قدرت ملت تنها به دولت و نیرو‌های نظامی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: مشارکت مردم، اعتماد عمومی، مسئولیت‌پذیری و فداکاری آنها از ارکان اصلی قدرت کشور است؛ حضوری که در دوران جنگ و همچنین در حوادثی مانند سیل و زلزله خود را نشان داده است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی تشریح کرد: کشور از اقوام، زبان‌ها، ادیان و فرهنگ‌های متنوع تشکیل شده است و این تنوع؛ اگر در چارچوب هویت و منافع ملی به هم پیوند بخورد، موجب وحدت می‌شود؛ اما در صورت گسست؛ می‌تواند مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار با اشاره به اهمیت پرهیز از دوقطبی‌سازی در جامعه افزود: اختلاف سلیقه سیاسی نباید وحدت جامعه را تضعیف کند و مسئولان نیز نباید با رفتار و گفتار خود زمینه تفرقه را فراهم کنند. وی تأکید کرد: وحدت به معنای یکسان‌اندیشی نیست؛ بلکه همدلی در اصول و اهداف مشترک است.

نماینده ولی فقیه در استان با گرامی‌داشت هفتم آذر، روز نیروی دریایی؛ از تلاش‌ها و فداکاری‌های نیرو‌های دریایی ارتش و سپاه قدردانی کرد و افزود: اقتدار نیروی دریایی در خلیج فارس و تنگه هرمز، بخشی از قدرت جمهوری اسلامی ایران را به نمایش می‌گذارد.

وی همچنین با گرامی‌داشت یاد دانشمندان هسته‌ای، محسن فخری‌زاده و مجید شهریاری، یادآوری کرد: یاد و نام شهدا باید در جامعه زنده بماند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین کریمی‌تبار با اشاره به روز جهانی افراد دارای معلولیت، تصریح کرد: ارزش انسان به سلامت جسم و توانایی ظاهری او نیست؛ بلکه به کرامت انسانی، ایمان، اراده و ظرفیت وجودی اش بستگی دارد.

وی از مسئولان، خانواده‌ها و مردم خواست نگاه خود را از محدودیت‌ها به ظرفیت‌های افراد دارای معلولیت تغییر دهند و با برداشتن موانع، زمینه مشارکت و زندگی عزتمندانه آنان را فراهم کنند.

امام جمعه ایلام با بیان این‌که حضرت فاطمه زهرا (س) در کنار ایفای نقش خود در خانواده؛ از ولایت نیز دفاع و حقیقت را تبیین کرد، افزود: زن مسلمان تنها سازنده خانه نیست؛ بلکه می‌تواند سازنده ایمان، بصیرت و آینده جامعه باشد.

به گفته وی، اسلام برای زن کرامت و منزلت انسانی قائل است؛ در حالی که در نگاه ابزاری، ارزش زن به ظاهر و بهره‌برداری اقتصادی از او تقلیل می‌یابد.

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام با تأکید بر ضرورت اصلاح نگاه جامعه به زن بیان کرد: برای تحقق منزلت واقعی زنان باید آموزه‌های دینی، عمیق‌تر مورد توجه قرار گیرد و نقش سازنده زنان در خانواده و جامعه به رسمیت شناخته شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین کریمی‌تبار با اشاره به سالروز تولد امام خمینی (ره) گفت: بنیانگذار جمهوری اسلامی به ملت ایران آموخت که با ایمان به خدا، اعتماد به مردم و ایستادگی در برابر قدرت‌های سلطه‌گر می‌توان سرنوشت یک ملت را تغییر داد.