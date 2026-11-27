نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: ملت ایران در برابر تهدید، تحریم و محاصره تسلیم نخواهد شد و تجربه جنگ‌های اخیر نشان داده است که فشار و زورگویی علیه ایران نتیجه معکوس داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، آیت‌الله عاملی در خطبه‌های نماز جمعه اردبیل، با انتقاد از تلاش‌های نتانیاهو برای ترغیب آمریکا به حمله مجدد به ایران، اظهار کرد: دشمنان باید روحیه ملت ایران را بشناسند؛ چراکه مردم ایران پذیرای تحمیل و زورگویی نیستند.

وی همچنین با اشاره به پیامد‌های جنگ و تحولات منطقه‌ای، تأکید کرد: هدف آمریکا و رژیم صهیونیستی از اقدامات خود، تغییر معادلات خاورمیانه و تضعیف جایگاه ایران در منطقه است.

امام جمعه اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود از اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ادامه پروژه محور اردبیل–پارس‌آباد خبر داد و گفت: این اعتبار با پیگیری و رایزنی مسئولان تأمین شده و در صورت پیشرفت مناسب طرح، برای جذب ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز تلاش خواهد شد.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگاه رهبری در ادامه با اشاره به اهمیت حمایت از بیماران کلیوی، خواستار مشارکت خیرین در تأمین هزینه‌های درمان شد و خاطر نشان کرد: بیش از ۷۰۰ بیمار در استان به خدمات دیالیز نیاز دارند.

آیت الله عاملی با اشاره به انجام ۱۹ پیوند موفق کلیه در اردبیل از مسئولان بهداشت و درمان استان خواست زمینه راه‌اندازی مجدد بخش پیوند کلیه در اردبیل را فراهم کنند.