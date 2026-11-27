به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در خطبه‌های امروز نماز جمعه، با انتقاد از سهم‌خواهی برخی افراد در طرحهای سرمایه‌گذاری استان گفت: باید به مردم گفته شود که چه سهم خواهی هایی مانع راه اندازی شهربازی و تله کابین کرمانشاه شده است.

آیت الله غفوری به ظرفیت‌های مرزی استان اشاره و خاطر نشان کرد: کرمانشاه مرزهای متعددی دارد، اما باید مشخص شود چه کسانی مانع تبدیل این ظرفیت‌ها به فرصت‌های اقتصادی برای استان شده‌اند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه با قدردانی از نمایندگانی که در انتصابات دخالت نکرده و به دنبال سهم‌خواهی نبوده‌اند، گفت: بحث ما با افراد و اشخاص نیست، بلکه به این روش‌ها و سنت‌های غلط معترض هستیم و مردم نیز نسبت به این مسائل اعتراض دارند.

امام جمعه کرمانشاه با بیان اینکه اگر نمایندگان در چارچوب قانون اساسی عمل کنند و از فرصت نمایندگی برای محرومیت‌زدایی و پیگیری مشکلات استان استفاده کنند، مردم قدردان آنها خواهند بود گفت: استفاده از این جایگاه برای منافع شخصی، خانوادگی و حمایت از افرادی که در ستادهای انتخاباتی آنها فعالیت کرده‌اند، موجب نارضایتی مردم می‌شود.

آیت الله غفوری افزود: گاهی به مشکلات برخی مناطق رسیدگی نمی‌شود، چراکه گفته می‌شود آرای مردم آن مناطق به یک نماینده کمتر بوده است، این در حالیست که وظیفه نماینده، پیگیری مشکلات همه مردم و خدمت به تمام حوزه انتخابیه است.

وی با تاکید بر اینکه مسئولیت نمایندگی مردم مسئولیتی سنگین و همراه با پاسخگویی است، گفت: نمایندگی مردم کار آسانی نیست، نمایندگان خادمی مردم را پذیرفته و برای آن سوگند یاد کرده‌اند و مردم نیز از نظر شرعی و قانونی بر گردن آنها حق دارند.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به پیامدهای رابطه‌محوری و رانت در اداره امور افزود: اگر قرار باشد همه امور بر اساس رابطه و رسیدگی به خواسته‌های برخی افراد به دلیل فعالیت در ستادهای انتخاباتی پیش برود روند اجرایی امور دچار اختلال خواهد شد.

وی در پایان با بیان اینکه مردم در انتخابات آینده عملکرد نمایندگان را مدنظر قرار خواهند داد، گفت: این تذکرات می‌تواند موجب شود مردم در دوره‌های بعد با دقت بیشتری انتخاب کنند و نمایندگانی متدین، پایبند به ارزش‌های دینی و مدافع حقوق مردم را برگزینند.

امام‌جمعه کرمانشاه در بخش دیگری از خطبه‌ها با تبریک سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و مادر افزود: این مناسبت فرصتی خوب برای تکریم مقام زن و مادر است و باید جایگاه زن و مادر را آن گونه که خداوند متعال، پیامبر اکرم (ص) و بزرگان دین خواسته‌اند، پاس بداریم.

آیت الله غفوری در ادامه با گرامیداشت هفتم آذر، روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از مجاهدت‌های نیروهای دریایی ارتش و سپاه قدردانی کرد و گفت: نیروی دریایی قهرمان و دشمن‌ستیز ارتش جمهوری اسلامی ایران به فضل الهی اقدامات بزرگی انجام داده است و ما به این نیرو افتخار می‌کنیم.