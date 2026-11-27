معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه از اعلام آمادگی بیش از ۷۰ کشور برای حضور در چهل‌وسومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم خبر داد و گفت: در صورت فراهم بودن شرایط، مرحله نهایی چهل‌ودومین و چهل‌وسومین دوره این مسابقات امسال برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام سیدناصرالدین نوری‌زاده در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به روند برگزاری مسابقات بین‌المللی قرآن کریم اظهار کرد: مرحله مقدماتی مسابقات در حال حاضر به‌صورت مجازی و با مشارکت داوران و متسابقان در حال برگزاری است. شرکت‌کنندگان از طریق ارسال فایل‌های صوتی و تصویری و همچنین پاسخ‌گویی زنده به پرسش‌های داوران، در این رقابت‌ها حضور پیدا می‌کنند.

وی با بیان اینکه استقبال کشور‌های مختلف از مسابقات امسال قابل توجه بوده است، افزود: با وجود همه تهدیدها، شرایط جنگی، محدودیت‌های ارتباطی و تحریم‌های اعمال‌شده از سوی دشمن، تاکنون بیش از ۷۰ کشور برای حضور در این دوره از مسابقات اعلام آمادگی کرده‌اند.

نوری‌زاده با اشاره به برگزار نشدن مرحله نهایی چهل‌ودومین دوره مسابقات در سال گذشته به دلیل شرایط جنگی تصریح کرد: امیدواریم در صورت فراهم بودن شرایط، مرحله نهایی چهل‌ودومین و چهل‌وسومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم امسال در جوار مضجع نورانی حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) برگزار شود.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف ادامه داد: چنانچه امکان برگزاری حضوری مسابقات فراهم نباشد، این رقابت‌ها به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد تا شرکت‌کنندگان کشور‌های مختلف بتوانند در این رویداد بین‌المللی حضور داشته باشند.

وی درباره امکان شرکت مجدد متسابقان دوره‌های گذشته در مسابقات بین‌المللی قرآن گفت: برای حضور دوباره افرادی که در دوره‌های گذشته شرکت کرده‌اند، منعی وجود ندارد؛ زیرا بسیاری از شرکت‌کنندگان با وجود برخورداری از استعداد‌های قرآنی، موفق به کسب رتبه‌های برتر نشده‌اند و باید فرصت حضور و رقابت مجدد برای آنان فراهم باشد.

نوری‌زاده افزود: تنها افرادی که در دوره‌های گذشته موفق به کسب رتبه‌های برتر شده‌اند، از شرکت مجدد در مسابقات منع می‌شوند تا فرصت رقابت برای دیگر استعداد‌های قرآنی فراهم شود.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه با تأکید بر نقش قرآن کریم در ایجاد وحدت میان مسلمانان اظهار کرد: قرآن مهم‌ترین عامل وحدت میان امت اسلامی است و از مهم‌ترین درس‌های آن می‌توان به وحدت، همدلی و وفاق مسلمانان اشاره کرد.

وی با بیان اینکه مسابقات بین‌المللی قرآن علاوه بر جنبه رقابتی، فرصتی برای تعامل و ارتباط میان ملت‌های مسلمان است، افزود: همان‌گونه که در همایش عظیم حج، مسلمانان کشور‌های مختلف با یکدیگر دیدار و تبادل اطلاعات می‌کنند، مسابقات قرآن نیز زمینه گفت‌و‌گو، ارتباط و شناخت متقابل میان شرکت‌کنندگان و ملت‌ها را فراهم می‌کند.

نوری‌زاده خاطرنشان کرد: این تعاملات می‌تواند بسیاری از تبلیغات منفی و شایعات درباره ایران را خنثی کند؛ زیرا وقتی شرکت‌کنندگان کشور‌های مختلف از نزدیک با فعالیت‌های قرآنی کشور، تلاوت زیبای قرآن از سوی قاریان و توانمندی حافظان و فعالان قرآنی آشنا می‌شوند، با واقعیت‌های جامعه ایران بیشتر آشنا خواهند شد.

وی با اشاره به مشترکات مسلمانان در حوزه‌های مختلف گفت: نماز، قبله، حج، قرآن و مساجد از مهم‌ترین زمینه‌های مشترک میان مسلمانان هستند و باید از این ظرفیت‌ها برای تقویت وفاق و همدلی در جهان اسلام استفاده کنیم.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف در پایان تأکید کرد: دشمنان در مقابله با قرآن و آموزه‌های آن هرگز پیروز نخواهند شد و پیروزی از آن قرآن و اهل قرآن خواهد بود.