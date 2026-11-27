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حدود ۳ هزار هکتار از اراضی ملی مازندران از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون با اجرای احکام قضایی و در چارچوب تبصره ذیل ماده ۵۵ رفع تصرف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل منابع طبیعی مازندران ـ ساری در بازدید میدانی از عرصههای منابع ملی شهرستان سوادکوه، از رفع تصرف حدود ۳ هزار هکتار از اراضی ملی استان از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون خبر داد.
علی باقری جامخانه گفت: این اراضی در اجرای احکام قضایی و در چارچوب تبصره ذیل ماده ۵۵ رفع تصرف شده است.
وی افزود: در همین راستا، ۱۵ هکتار از عرصههای منابع طبیعی شهرستان سوادکوه نیز رفع تصرف و خلع ید شد.
مدیرکل منابع طبیعی مازندران ـ ساری همچنین از شناسایی و انهدام ۴۷ باند سازمانیافته قاچاق چوب از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون خبر داد و گفت: قاچاقچیان دستگیرشده برای اعمال قانون به مقامات قضایی تحویل شدند.
این بازدید میدانی با حضور فرماندار و مدیران شهرستانی و با هدف بررسی عرصههای منابع ملی و اقدامات اجرایی در زمینه صیانت از این منابع انجام شد.