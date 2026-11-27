به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل منابع طبیعی مازندران ـ ساری در بازدید میدانی از عرصه‌های منابع ملی شهرستان سوادکوه، از رفع تصرف حدود ۳ هزار هکتار از اراضی ملی استان از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون خبر داد.

علی باقری جامخانه گفت: این اراضی در اجرای احکام قضایی و در چارچوب تبصره ذیل ماده ۵۵ رفع تصرف شده است.

وی افزود: در همین راستا، ۱۵ هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی شهرستان سوادکوه نیز رفع تصرف و خلع ید شد.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران ـ ساری همچنین از شناسایی و انهدام ۴۷ باند سازمان‌یافته قاچاق چوب از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون خبر داد و گفت: قاچاقچیان دستگیرشده برای اعمال قانون به مقامات قضایی تحویل شدند.

این بازدید میدانی با حضور فرماندار و مدیران شهرستانی و با هدف بررسی عرصه‌های منابع ملی و اقدامات اجرایی در زمینه صیانت از این منابع انجام شد.