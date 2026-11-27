وزیر جهاد کشاورزی از پیگیری طرح نوسازی ناوگان فرسوده تراکتوری کشور خبر داد و گفت: این طرح با هدف جایگزینی تراکتور‌های فرسوده، افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در مصرف سوخت در حال بررسی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، غلامرضا نوری با اشاره به اهمیت نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی در ارتقای بهره‌وری و تأمین امنیت غذایی کشور اظهار کرد: تراکتورسازی ایران محور اصلی نوسازی ناوگان تراکتوری و ماشین‌آلات کشاورزی کشور است و خوشبختانه فعالیت‌هایی که طی سال‌های اخیر در مجموعه تراکتورسازی تبریز انجام شده، امیدآفرین بوده و ظرفیت‌های ارزشمندی برای پیشبرد این برنامه ایجاد کرده است.

وی با اشاره به تفاهم‌های اولیه شکل‌گرفته برای نوسازی ناوگان تراکتوری افزود: این موضوع در حال حاضر در مرحله بررسی‌های کارشناسی بیشتر و طرح در کمیته‌ها و کمیسیون‌های مربوطه دولت قرار دارد و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، امیدواریم طی چند ماه آینده به مرحله عملیاتی برسد.

این مسئول حوزه کشاورزی کشور با تشریح ساز و کار پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح تصریح کرد: در این برنامه خروج تراکتور‌های فرسوده و جایگزینی آنها با تراکتور‌های جدید با استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جویی سوخت مورد توجه قرار گرفته است؛ چراکه تراکتور‌های فرسوده علاوه بر بهره‌وری پایین، سوخت بیشتری مصرف می‌کنند و موجب افزایش ضایعات محصولات کشاورزی می‌شوند.

نوری تأکید کرد: اجرای این برنامه ضمن نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی، تقویت تولید داخل و افزایش بهره‌وری، به صرفه‌جویی در مصرف سوخت و تقویت اقتصاد ملی کمک خواهد کرد.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به دغدغه کشاورزان درباره سهمیه‌بندی و تأمین سوخت گفت: در خصوص تأمین انرژی و سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی اجازه داده نخواهد شد کمبود سوخت، روند تولید محصولات کشاورزی و تأمین غذای جامعه را با مشکل مواجه کند. هرگونه مشکل در این زمینه با جدیت پیگیری خواهد شد تا کشاورزان و تولیدکنندگان از بابت تأمین سوخت مورد نیاز فعالیت‌های تولیدی خود با مشکل مواجه نشوند.