اداره کل نوآوری و فناوری‌های نرم رسانه ملی از اهالی رسانه، ایده‌پردازان، هنرمندان و گروه‌های خلاق دعوت می‌کند ایده‌های خود را برای روایت رسانه‌ای مراسم سالگرد شهادت امام مجاهد شهید ارائه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ اگر شما راوی مراسم سالگرد ۹ اسفند بودید، آن را چگونه روایت می‌کردید؟

اداره کل نوآوری و فناوری‌های نرم رسانه ملی از اهالی رسانه، ایده‌پردازان، هنرمندان و گروه‌های خلاق دعوت می‌کند ایده‌های خود را برای روایت رسانه‌ای مراسم سالگرد شهادت امام مجاهد شهید ارائه کنند.

ما به دنبال روایت‌هایی تازه و خلاقانه هستیم؛ روایت‌هایی فراتر از خبر، گزارش و تصاویر متعارف.

چه داستانی را دنبال می‌کردید؟ از نگاه چه کسی به مراسم می‌پرداختید؟ چه شخصیت، لحظه یا تجربه‌ای را محور روایت قرار می‌دادید؟ و چگونه آن را به یک اثر رسانه‌ای جذاب و ماندگار تبدیل می‌کردید؟

ایده‌ها می‌توانند در قالب‌های مختلف ارائه شوند:

مستند، فیلم کوتاه و گزارش روایی

برنامه رادیویی، پادکست و روایت صوتی

ویدئوی کوتاه، موشن‌گرافیک و روایت دیجیتال

روایت‌های تصویری، مستندنگاری و ایده‌های مشارکت مردمی

اهالی رسانه، تهیه‌کنندگان، برنامه‌سازان، مستندسازان، نویسندگان، پژوهشگران، هنرمندان و همه ایده‌پردازان می‌توانند فردی یا گروهی مشارکت کنند. داشتن سابقه حرفه‌ای تولید یا تیم اجرایی الزامی نیست.

موضوع صرف نمی‌خواهیم؛ به دنبال ایده‌ایم که بتواند یک روایت رسانه‌ای بسازد. *

ایده‌های منتخب پس از ارزیابی، برای توسعه و بررسی امکان تولید به شبکه‌ها و گروه‌های تولیدی معرفی خواهند شد.

مهلت ارسال ایده: ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۵*

ثبت ایده در ربات روایت‌ها در پیام‌رسان بله:

@RavayatHaBot

روایت شما، بخشی از تاریخ فرداست.