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هشتمین رویداد سراسری تولید محتوای دیجیتال بسیج همزمان با سراسر کشور در استان هرمزگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مسئول معاونت فضای مجازی سپاه امام سجاد علیه السلام هرمزگان گفت: هشتمین رویداد سراسری تولید محتوای دیجیتال بسیج مرحله شهرستانی در استان هرمزگان با رقابت بیش از ۴۰۰ نفر از فعالان این عرصه در رشتههای پویانمایی، نرمافزار و بازی موبایلی برگزار گردید.
سرهنگ پاسدار موسی زاهدی افزود: در هر شهرستان نفرات برگزیده هر رشته پس از تجلیل و تقدیر، به مرحله استانی راه خواهند یافت.
وی گفت: مرحله استانی این رویداد قرار است در بهمنماه امسال در بندرعباس برگزار شود و در نهایت تیمهای برتر استان به مرحله کشوری راه پیدا خواهند کرد.
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سرهنگ زاهدی افزود: هدف از برگزاری این رویداد، شناسایی استعدادهای برتر، حمایت از ایدههای خلاقانه و تقویت توانمندی فعالان فضای مجازی است.