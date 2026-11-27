به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مسئول معاونت فضای مجازی سپاه امام سجاد علیه السلام هرمزگان گفت: هشتمین رویداد سراسری تولید محتوای دیجیتال بسیج مرحله شهرستانی در استان هرمزگان با رقابت بیش از ۴۰۰ نفر از فعالان این عرصه در رشته‌های پویانمایی، نرم‌افزار و بازی موبایلی برگزار گردید.

سرهنگ پاسدار موسی زاهدی افزود: در هر شهرستان نفرات برگزیده هر رشته پس از تجلیل و تقدیر، به مرحله استانی راه خواهند یافت.

وی گفت: مرحله استانی این رویداد قرار است در بهمن‌ماه امسال در بندرعباس برگزار شود و در نهایت تیم‌های برتر استان به مرحله کشوری راه پیدا خواهند کرد.

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سرهنگ زاهدی افزود: هدف از برگزاری این رویداد، شناسایی استعداد‌های برتر، حمایت از ایده‌های خلاقانه و تقویت توانمندی فعالان فضای مجازی است.