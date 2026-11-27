به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، دبیر جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان در جمع خبرنگاران، نیازکنونی کودکان و نوجوانان را، شادی، امید و همدلی دانست و افزود: حضور ۵۰ نفر از کودکان سرزمین مان که در جریان جنگ تحمیلی پدر و مادر خود را از دست داده‌اند، از نقاط گوناگون ایران به عنوان میهمان، یکی از ویژه برنامه‌های این جشنواره است.

خانم مرضیه برومند با اشاره به اینکه در کنار بخش اصلی جشنواره، قرار است آثاری که به بخش رقابتی راه نیافته‌اند، در شهر‌های دیگر و روستا‌های استان همدان اجرا شوند، گفت: بسیار علاقه‌مندم بخشی از کودکان روستا‌های همدان با اتوبوس به محل اجرای نمایش‌ها آورده شوند تا از نزدیک با هنر تئاتر آشنا شوند و تجربه حضور در یک فضای فرهنگی و کنار هم بودن را به دست آورند.

او همچنین با تاکید بر اینکه جشنواره نباید به اجرای چند نمایش در سالن‌های شهر محدود شود، گفت: کارگاه‌های آموزشی و تخصصی هم پیش‌بینی شده تا هنرمندان جوان و علاقه‌مندان بتوانند از تجربه استادان این حوزه بهره‌مند شوند.

دبیر جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، یکی از بخش‌های ارزشمند این رویداد را، برگزاری آیین نکوداشت پیشکسوتان تئاتر کودک و نوجوان برشمرد و افزود: در بخش نکوداشت جشنواره به عنوان یک شگفتانه، چهره‌ای در نظر گرفته شده است که حق بزرگی بر گردن تئاتر کودک و نوجوان ایران دارد.

مرضیه برومند با ابراز شگفتی از سطح کیفی آثار رسیده به دبیرخانه سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان گفت: کیفیت کار‌ها به طرز حیرت‌آوری بالا است.

او همچنین از رسیدن ۱۵۰ اثر به بخش مسابقه نمایشنامه‌نویسی با موضوع آب و تاب‌آوری سرزمین خبر داد و گفت: یکی از کارگاه‌های جشنواره با موضوع آب و چالش خشکسالی برگزار می‌شود تا هنرمندان جوان به تولید آثار نمایشی درباره بحران آب و راهکار‌های سازگاری با این چالش ترغیب شوند.

دبیر سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان از حضور ایرج طهماسب در یکی از کارگاه‌های آموزشی جشنواره هم خبر داد.

معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان هم از حضور ۳۳ گروه نمایشی از ۱۱ استان کشور در این جشنواره خبر داد و گفت: سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان در چهار بخش خردسال، کودک، نوجوان و فضای باز و گونه‌های دیگر برگزار می‌شود.

وی افزود: در این دوره ۹ نمایش در بخش خردسال، ۷ نمایش در بخش کودک، ۱۰ نمایش در بخش نوجوان و ۷ نمایش در بخش فضای باز و گونه‌های دیگر به روی صحنه می‌روند.

تهران با ۱۲ گروه بیشترین سهم را در این جشنواره به خود اختصاص داده است؛ پس از آن استان همدان با ۴ گروه و اصفهان با ۳ گروه در رتبه های بعدی قرار دارند. همچنین استان‌های خوزستان، هرمزگان و خراسان رضوی هرکدام با دو گروه و استان‌های فارس، آذربایجان شرقی، یزد، سمنان و سیستان و بلوچستان هرکدام با یک گروه در جشنواره حضور دارند.

سی‌ویکمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان با شعار «حال خوب بچه‌های امروز، حال خوب ایران فرداست»، از هشتم تا سیزدهم آذر در همدان برگزار خواهد شد.