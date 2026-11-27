امام جمعه یاسوج گفت: دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی و ایجاد آشوب‌های داخلی، به دنبال اختلاف‌افکنی و تضعیف انسجام ملی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، امام جمعه یاسوج در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ضمن تبریک روز نیروی دریایی گفت: نیرو‌های مسلح در روز‌های اخیر کار بزرگی انجام داده‌اند و در مقابل قدرت‌هایی مانند آمریکا که با قدرت و هیمنه خود بسیاری را به تسلیم وادار می‌کرد، ایستادگی کرده است.

آیت‌الله حسینی با تجلیل از شهدای نیروی دریایی به‌ویژه شهدای ناوچه دنا افزود: دو تن از شهدای این ناوچه از استان کهگیلویه و بویراحمد هستند که یادشان را گرامی میداریم.

امام جمعه یاسوج با اشاره به مناسبت های هفته و تبریک روز زن به جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) در مقابله با نگاه جاهلانه نسبت به دختران اشاره کرد و گفت: در زمان تولد حضرت فاطمه (س) نگاه جاهلانه‌ای نسبت به دختر و تولد دختر وجود داشت و برخی از مردم با شنیدن خبر تولد دختر از شدت خجالت رنگشان تغییر می‌کرد و از مردم فرار می‌کردند

وی با اشاره به کاهش تمایل به فرزندآوری در برخی خانواده‌ها ادامه داد: برخی کمبود امکانات را دلیل فرزندآوری نکردن می‌دانند و این مسئله قابل توجه است، اما در عمل مشاهده می‌کنیم در مناطقی که امکانات، رفاه، آسایش، ثروت و سرمایه بیشتری وجود دارد فرزند کمتر یا اصلاً فرزندی وجود ندارد در حالی که خانواده‌های فقیر با وجود نداشتن امکانات فرزند به دنیا می‌آورند و آنان را تربیت می‌کنند.

وی با اشاره به تناقض میان ضرورت ایجاد رفاه و آسایش رفع فقر و افزایش جمعیت افزود: کشور با بحران جمعیتی روبه‌روست و برخی تبار‌ها وارد سیاهچاله جمعیتی شده‌اند به گونه‌ای که ممکن است برای همیشه از بین بروند و هیچ اثری از آنان باقی نماند.

آیت‌الله حسینی با تأکید بر ضرورت توجه به رشد منفی جمعیت گفت: مسئولان باید در کنار تلاش برای ایجاد رفاه آسایش و از بین بردن فقر برای افزایش جمعیت نیز برنامه‌ریزی کنند.

وی همچنین ولادت حضرت امام خمینی (ره) را تبریک گفت و ادامه داد: ایشان در عمل اثبات کرد که زن دارای شخصیت انسانی و الهی است و زن ملعبه و وسیله‌ای برای شهوت‌رانی یا نگاه هوس‌آلود نیست بلکه دارای جایگاه انسانی است.

آیت‌الله حسینی با انتقاد از برداشت‌هایی که حجاب را محدودیت و مانع حضور زنان می‌دانند گفت: برخی تلاش کردند اسلام را متهم کنند که به زن اجازه حضور نمی‌دهد و حجاب را به معنای محدودیت و انزوا معرفی کردند.

امام جمعه یاسوج افزود: در حالی که اسلام از زن حیا عفت و شخصیت می‌خواهد و این به معنای انزوا نیست زن محجبه می‌تواند به راحتی در محیط‌های اداری و کاری فعالیت کند و حجاب مانعی برای حضور اجتماعی او نیست.

امام جمعه یاسوج با اشاره به روز جزایر سه‌گانه خلیج فارس گفت: جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی متعلق به ایران و ملت قهرمان ایران هستند.

وی افزود: اجازه نخواهیم داد کسی در این مناطق جولان بدهد یا ادعا کند این جزایر متعلق به ایران نیست

آیت‌الله حسینی با اشاره به فرارسیدن روز شهادت آیت‌الله سیدحسن مدرس در روز سه‌شنبه و روز مجلس شورای اسلامی گفت: ابراز امیدواری کرد مجلس شورای اسلامی به وظایف خود به درستی عمل کند

وی همچنین با اشاره به روز قانون اساسی در روز پنجشنبه افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ تصویب شد و ما به قانون اساسی خود افتخار می‌کنیم چراکه بر پایه اسلام مبانی قرآن و فرهنگ اهل بیت (ع) تدوین شده است.

آیت‌الله حسینی با اشاره به پیام مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به مناسبت روز بسیج به تأکید ایشان بر تکثیر روحیه بسیجی در سراسر کشور اشاره کرد افزود: روحیه بسیجی باید در کشور باقی بماند و بحمدالله در دوران جنگ شاهد این روحیه بوده‌ایم اجتماعات بزرگ مردمی که از پایه‌های پیروزی بر دشمن بوده و هست از همین روحیه بسیجی برخاسته است

امام جمعه یاسوج با انتقاد از نسبت دادن اتهام‌هایی مانند جاسوسی الحاد یا وابستگی به دشمن به افراد بدون دلیل و مدرک گفت: نباید مردم را با چنین اتهام‌هایی از یکدیگر جدا کرد و نباید به افراد بدون سند و مدرک برچسب‌هایی مانند جاسوس ملحد یا وابسته به دشمن زد.

وی افزود: این رفتار‌ها خطاست و همان چیزی است که دشمن به دنبال آن است دشمن می‌خواهد مردم را از دولت دولت را از حاکمیت و مردم را از حاکمیت جدا کند.