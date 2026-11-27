امام جمعه خرم‌آباد گفت:ملت ایران با وجود دشواری‌های معیشتی و فشارهای اقتصادی دشمنان همچنان بیدار و با اقتدار پای وطن ایستاده اند و مسئولان هم باید برای بهبود معیشت مردم تلاش بیشتری داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛امام جمعه خرم‌آباد در خطبه‌های نماز جمعه امروز خرم‌آباد ۶ آذر ۱۴۰۵ با تأکید بر ضرورت توجه به جوانی جمعیت،گفت: اقتدار، پیشرفت، امنیت و تحقق ایران قوی به افزایش جمعیت وابسته است و همه باید برای تحقق این هدف پای کار بیایند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به سی‌وچهارمین رویداد ملی جمعیت،بر ضرورت فرهنگ‌سازی و حمایت عملی از خانواده‌ها برای افزایش جمعیت تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت سبک زندگی فاطمی، حفظ حرمت و کرامت زنان و مردان را از شاخصه‌های این سبک زندگی دانست و افزود: نهادهای فرهنگی و دینی باید در زمینه تسهیل ازدواج جوانان و حمایت‌هایی همچون تأمین ودیعه مسکن نقش‌آفرینی کنند.

امام جمعه خرم‌آباد با تجلیل از تلاش‌های بسیج سازندگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،اجتماعات باشکوه مردمی در بزرگداشت بسیج، شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت را نشانه دلبستگی مردم به آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین شاهرخی همچنین با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت تحول و تولد دوباره در بسیج، بر لزوم پویایی و تقویت ظرفیت‌های این مجموعه تأکید کرد.

خطیب جمعه خرم‌آباد با اشاره به رویکردهای دشمن برای ایجاد نارضایتی و تبدیل مشکلات معیشتی به بحران‌های اجتماعی، گفت:دشمن با تهدید، محاصره، بی‌اعتبارسازی نهادهای حکومتی، ترور شخصیت‌های خوشنام و انتشار اخبار و افشاگری‌های غیرواقعی به دنبال تضعیف تاب‌آوری ملت ایران است.

وی افزود: ملت مقتدر ایران با وجود دشواری‌های معیشتی همچنان بیدار و پایبند به وطن ایستاده اند و آن را به دشمن واگذار نخواهند کرد؛ مسئولان هم باید برای بهبود معیشت مردم تلاش بیشتری داشته باشند.

امام جمعه خرم‌آباد با تبریک هفتم آذر، روز نیروی دریایی، از ایستادگی و فداکاری نیروهای دریایی ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قدردانی کرد و گفت:تنگه ی هرمز یکی از عرصه‌های مهم نقش‌آفرینی نیروی دریایی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین شاهرخی با قدردانی از تلاش مسئولان استانی در بازسازی مصلی الغدیر خرم‌آباد، به شهادت دانشمندان هسته‌ای کشور، شهیدان محسن فخری‌زاده و مجید شهریاری اشاره کرد و گفت: این ترورها نشان می‌دهد دشمن پیشرفت علمی و فناوری ایران را هدف قرار داده است، شهادت دانشمندان نمی‌تواند مسیر رشد علمی کشور را متوقف کند و این مسیر با شتاب ادامه خواهد یافت.

سالروز شهادت آیت‌الله سیدحسن مدرس و ضرورت توجه به مسائل و مشکلات افراد دارای معلولیت به مناسبت روز جهانی معلولان، از دیگر محورهای خطبه‌های نماز جمعه این هفته خرم‌آباد بود.