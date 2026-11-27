به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ علی‌اکبر پورجمشیدیان معاون وزیر کشور ایران که به ترکیه سفر کرده است، گفت: در دیدار با معاون وزیر کشور ترکیه و نشست‌های کارشناسی، محورهایی، چون مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و انسان، جرائم سازمان‌یافته و همکاری‌های اینترپل بررسی شده و قرار است دو کارگروه مشترک امنیتی سالانه تشکیل شود.

او با اشاره به رشد تردد کامیون‌ها تأکید کرد: رفع اشکالات در دو سوی مرز برای افزایش سرعت و حجم مبادلات در دستور کار قرار دارد و دو طرف برای اجرای توافقات اعلام آمادگی کرده‌اند.