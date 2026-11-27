تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان با شکست لبنان و صعود به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶، جواز حضور در رقابت‌های جام جهانی را هم کسب کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال ساحلی آسیا ۲۰۲۶ تایلند، امروز به مصاف تیم ملی لبنان رفت و موفق شد با نتیجه ۱۰ بر ۲ حریف خود را شکست دهد.

شاگردان علی نادری با ارائه نمایشی مقتدرانه و برتری قاطع مقابل لبنان، ضمن صعود به دیدار فینال این رقابت‌ها، سهمیه حضور در مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی را نیز به دست آوردند.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران فردا (شنبه) از ساعت ۱۵:۰۰، در دیدار فینال رقابت‌ها به مصاف برنده دیدار ژاپن و عمان خواهد رفت تا برای کسب عنوان قهرمانی آسیا تلاش کند.