فرانسه در مواجهه با رقابت فزاینده بین‌المللی و از دست دادن نیمی از سهم بازار خود در آفریقا، رویکرد اقتصادی خود را در قبال این قاره بازتعریف می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از ابیجان؛ پاریس می‌کوشد با تمرکز بر «سرمایه‌گذاری‌های راهبردی» و «تولید مشترک»، جایگاه پیشین خود را در آفریقا احیا کند.

​این تغییر رویکرد، محور اصلی هشتمین دوره مجمع تجاری «جاه‌طلبی آفریقا» (Ambition Africa) بود که روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری در وزارت دارایی فرانسه برگزار شد.

دانیل یورو مدیر عامل هلدینگ فونساکره کانسولتینگ گروپ در ساحل عاج که در این همایش شرکت کرده بود، به خبرنگار صدا و سیما در ابیجان گفت: کشور‌های آفریقایی دیگر نمی‌خواهند صرفاً «تأمین‌کنندگان مواد خام به شیوه سنتی» باشند، بلکه به دنبال مشارکت واقعی، صنعتی‌سازی مشترک و سرمایه‌گذاری‌های برنده-برنده هستند.

پاریس در سال ۲۰۲۵ بیش از ۶۵ میلیارد یورو مبادلات تجاری و ۶۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری در آفریقا داشته است.

یورو که هلدینگ تحت هدایت‌اش در حوزه‌های ساخت‌وساز، کشاورزی و معدن فعال است، گفت: دوران صحبت درباره پتانسیل‌های بالقوه آفریقا به سر آمده است و اکنون باید بر اساس منطق سرمایه‌گذاری‌های راهبردی، به آفریقا نگاه کرد؛ رویکرد اصلی باید حرکت به سوی سرمایه‌گذاری مستقیم در صنایع فرآوری، مبتنی بر مواد اولیه غنی در آفریقا باشد.

در جریان نشست پاریس، بیش از ۲ هزار نشست تجاری برای انعقاد قرارداد‌های سرمایه‌گذاری برگزار شد که نتیجه فوری آن، ثبت سه طرح سرمایه‌گذاری جدید از سوی شرکت‌هایی از کنیا، سنگال و تونس در خاک فرانسه بود.

​همزمان، وزرای اقتصاد کشور‌های آفریقایی حاضر در این نشست، آمار‌های رشد اقتصادی خود را فرصتی جذاب برای سرمایه‌گذاران بین المللی توصیف کردند.

یورو با اشاره به علاقه مردم آفریقا به ایران و شناخت نسبی‌شان از سطح فناوری صنعتی شرکت‌های ایرانی، به خبرنگار صدا و سیما گفت: ساحل عاج با متوسط رشد اقتصادی بیش از ۷ درصد در سال‌های اخیر، و با برنامه توسعه ملی جاه‌طلبانه ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰، فرصت بی‌نظیری برای میزبانی سرمایه‌گذاران، دانش مهندسی و فناوری ایران است.

​بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی منطقه جنوب صحرای آفریقا در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ در سطح ۴.۵ درصد باقی خواهد ماند؛ نرخی که در مقایسه با رشد کند اقتصاد‌های اغلب کشور‌های جهان از جمله اقتصاد‌های اروپایی، بسیار قابل توجه است.

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