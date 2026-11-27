مشاور استاندار مازندران در امور روحانیت در مراسم بزرگداشت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی در نکا، با بازخوانی خاطرات دوران شاگردی خود، بر جایگاه علم، اخلاص و مجاهدت در سیره این مرجع برجسته تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حجت‌الاسلام پیشنمازی مشاور استاندار مازندران در امور روحانیت در مراسم بزرگداشت آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی در نکا، با بازخوانی خاطراتی از دوران شاگردی خود، بر جایگاه علم، اخلاص و مجاهدت در سیره این مرجع برجسته تأکید کرد.

این مراسم از سوی هیئت خامس آل‌عبا و با حضور جمعی از علما، روحانیون، مسئولان، سرداران، جوانان و مردم متدین شهرستان نکا در مسجد صاحب‌الزمان(عج) برگزار شد.

پیشنمازی با اشاره به توفیق شاگردی و بهره‌مندی از محضر آیت‌الله وحید خراسانی گفت: آنچه از این عالم بزرگ می‌دانیم، جز خیر، نیکی، تلاش در مسیر دین و تربیت انسان‌های مستعد نیست. رسیدن به جایگاه علمی و مرجعیت، مسیری کوتاه و آسان نیست و سال‌ها مجاهدت علمی، تهذیب نفس و تحمل دشواری‌ها را می‌طلبد.

وی با اشاره به معیارهای برتری انسان در قرآن کریم افزود: قرآن و روایات اهل‌بیت(ع)، ملاک برتری را از ثروت، نژاد و موقعیت اجتماعی به تقوا و فضیلت‌های اخلاقی تغییر داده‌اند. همچنین صبر و جهاد در راه خدا از معیارهای تعالی انسان و دستیابی به جایگاه‌های ارزشمند است.

مشاور استاندار مازندران در امور روحانیت، در ادامه خاطراتی از دوران جوانی و نخستین حضور خود در درس آیت‌الله وحید خراسانی بیان کرد و گفت: عظمت علمی و معنوی این مرجع بزرگ، حاصل سال‌ها تلاش، مجاهدت علمی و تهذیب نفس است.

وی با اشاره به توانایی علمی و خطابی آیت‌الله وحید خراسانی، نقل کرد که ایشان با وجود برخورداری از استعداد برجسته در خطابه، با توصیه بزرگان حوزه، تمرکز اصلی خود را بر تحصیل و تدریس علوم دینی قرار دادند؛ مسیری که به شکوفایی جایگاه علمی و فقاهتی ایشان انجامید.

پیشنمازی همچنین با نقل خاطراتی از رفتار آیت‌الله فاضل لنکرانی و آیت‌الله وحید خراسانی، بر اهمیت اخلاص و پرهیز از رقابت‌های شخصی در حوزه‌های علمیه تأکید کرد و گفت: بزرگان حوزه به جای تلاش برای افزایش جایگاه شخصی، دغدغه حفظ حوزه، تربیت طلاب و استمرار جریان علمی را داشتند.

وی با اشاره به پایبندی آیت‌الله وحید خراسانی به مسئولیت علمی حتی در شرایط دشوار زندگی، این ویژگی را جلوه‌ای از تعهد و مسئولیت‌پذیری دانست و بر ضرورت پرهیز از قضاوت‌های عجولانه درباره شخصیت‌های علمی و رعایت ادب در مواجهه با عالمان دینی تأکید کرد.

این مراسم با گرامیداشت مقام علمی، اخلاقی و معنوی آیت‌الله العظمی وحید خراسانی و دعا برای علو درجات ایشان به پایان رسید.