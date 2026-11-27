هنرمندان دیجیتال در رویداد تولید محتوا در رشته های پویانمایی، تولید نرم‌افزار، طراحی و ساخت بازی‌های تلفن همراه، هوش مصنوعی با هم رقابت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد فرمانده سپاه ناحیه امام حسن مجتبی گچساران گفت: شرکت‌کنندگان در این رویداد در بخش‌های تخصصی مختلف از جمله پویانمایی، تولید نرم‌افزار، طراحی و ساخت بازی‌های تلفن همراه، هوش مصنوعی و بخش ویژه میکرو‌رسانه به رقابت پرداختند.

سرهنگ صادق عرفانی مقام افزود: این بخش‌ها با هدف شناسایی ایده‌های نوآورانه، ارتقای سطح مهارت‌های فنی و فراهم‌کردن زمینه بروز خلاقیت و توانمندی شرکت‌کنندگان در حوزه فناوری‌های نوین و رسانه‌های دیجیتال پیش‌بینی شده‌اند.

وی گفت: رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج، فرصتی برای گردهمایی فعالان و علاقه‌مندان حوزه فناوری، رسانه و فضای مجازی است تا ضمن تبادل تجربه و ارائه ایده‌های خلاقانه، توانمندی‌های خود را در فضایی رقابتی به نمایش بگذارند.

فرمانده سپاه ناحیه امام حسن مجتبی گچساران افزود: توجه به ظرفیت جوانان، تقویت تولید محتوای بومی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله اهداف برگزاری این رویداد به شمار می‌رود.