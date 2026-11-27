نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت حفظ بنیان خانواده، فراهم کردن زمینه ازدواج جوانان و فرزندآوری را نیازمند هم‌افزایی دولت و ملت دانست.

امام جمعه ارومیه: دولت و ملت برای حفظ بنیان خانواده و تسهیل ازدواج جوانان هم‌افزایی کنند

امام جمعه ارومیه: دولت و ملت برای حفظ بنیان خانواده و تسهیل ازدواج جوانان هم‌افزایی کنند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمهدی قریشی در خطبه‌های نماز جمعه ارومیه با اشاره به اهمیت خانواده اظهار کرد: خانواده مقدس‌ترین نهاد و از نشانه‌های الهی است و باید با تمام توان از این نهاد صیانت کرد.

وی با بیان اینکه بیشترین هجمه دشمن متوجه تضعیف خانواده است، افزود: ترویج ازدواج سفید و بی‌بندوباری در راستای تضعیف این نهاد مقدس صورت می‌گیرد و حفظ بنیان خانواده باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

قریشی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر جوانی جمعیت، گفت: جوانی جمعیت و فرزندآوری از مسائل مهم کشور است و رهبر شهید نیز بر این موضوع تأکید داشتند؛ چراکه جمعیت یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت ایران و نظام اسلامی به شمار می‌رود.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت عملیاتی شدن فرهنگ ازدواج و فرزندآوری، خاطرنشان کرد: همه باید در فراهم کردن مقدمات ازدواج جوانان و فرزندآوری نقش‌آفرینی کنند و دولت و ملت با هم‌افزایی، زمینه ازدواج آسان جوانان را مهیا سازند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه زن در اسلام، حضرت زهرا(س) را الگویی بی‌نظیر برای بانوان در همه عرصه‌ها دانست و اظهار کرد: زن در اسلام جایگاه والایی دارد و در مقایسه با بسیاری از مکاتب و فرهنگ‌ها، از ارزش و منزلت بیشتری برخوردار است.

امام جمعه ارومیه با رد برتری مرد بر زن، گفت: در اسلام زن و مرد بر یکدیگر برتری ندارند، مگر در تقوا؛ همچنین بزرگ‌ترین حق زن در خانواده، برخورداری از محبت و ارزش‌گذاری است.

وی با اشاره به هفته بسیج و ضرورت تقویت این نهاد مردمی، خواستار افزایش شمار بسیجیان شد و افزود: باید شرایطی فراهم شود که هر ایرانی به یک بسیجی تبدیل شود.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی خوش‌اخلاقی، تواضع، دوری از خودنمایی و کمک به مردم را از ویژگی‌های بسیجیان برشمرد و بر استفاده مسئولان از ظرفیت‌های مردمی برای حل مشکلات تأکید کرد.

قریشی در ادامه با اشاره به تحولات اخیر، اظهار کرد: آمریکا از ایران شکست بزرگی خورده و به اهداف خود نرسیده و نتوانست توان هسته‌ای کشور را از بین ببرد یا ایران را تضعیف کند.

وی با بیان اینکه تنگه هرمز در اختیار ایران است، افزود: ترامپ به‌دلیل مسئله تنگه هرمز تحت فشار قرار دارد و امروز جهان با نگاه عظمت و قدرت به ایران می‌نگرد.

قریشی با اشاره به حضور و حمایت مردم از نظام، گفت: مردم ایران طی هشت ماه گذشته میدان را خالی نکردند و همچنان پشتیبان نظام هستند و دشمنان را ناامید کردند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی با اشاره به اهداف دشمن در جنگ اقتصادی، اظهار کرد: هدف دشمن فشار اقتصادی و معیشتی بر مردم و ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه است؛ ازاین‌رو باید اتحاد و انسجام را حفظ کنیم و اجازه ندهیم دشمن به اهداف خود دست یابد.

امام جمعه ارومیه، همچنین بر ضرورت رعایت الگوی مصرف تأکید کرد و افزود: باید از اسراف در مصرف برق، گاز، انرژی، بنزین و سایر منابع جلوگیری کنیم تا با مصرف بی‌رویه، خودمان زمینه ایجاد کمبودها را فراهم نکنیم.