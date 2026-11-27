به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان تیم وزنه‌برداری بانوان گل‌گهر برای نخستین‌بار با ترکیب پنج ورزشکار، راهی رقابت‌های لیگ برتر وزنه‌برداری بانوان کشور می‌شود.

ملیکا ستوده و هدیه سهراب‌پور در دسته ۴۹ کیلوگرم، زهرا پورامین در دسته ۵۳ کیلوگرم، نازنین‌زهرا صفی‌جهانشاهی در دسته ۶۱ کیلوگرم و حسنا امیری در دسته مثبت ۸۷ کیلوگرم، پنج نماینده گل‌گهر در این رقابت‌ها خواهند بود.

هفته اول این مسابقات، ۱۰ آذرماه ۱۴۰۵ به‌صورت متمرکز در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می‌شود.