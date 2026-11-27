همایش پیاده‌روی خانوادگی با هدف تقویت نشاط اجتماعی و همبستگی مردم، به همت بسیج و دهیاری همدانک و با حضور پرشور خانواده‌های روستاهای همدانک و خیرآباد شهرستان بهارستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ مصطفی شیبانی، فرمانده سپاه شهرستان بهارستان، در حاشیه این همایش با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، استقبال گسترده مردم در گروه‌های سنی مختلف را جلوه‌ای از اتحاد و نشاط اجتماعی دانست و گفت: تداوم این برنامه‌ها با محوریت محلات، زمینه‌ساز تقویت امیدآفرینی و همبستگی اجتماعی است.

وی همچنین با اشاره به اجرای برنامه‌های متنوع هفته بسیج در سطح شهرستان و محلات، بر تقویت نقش‌آفرینی بسیج در تحقق حکمرانی محله‌محور تأکید کرد.

شرکت‌کنندگان در این همایش، مسیر حدود سه‌کیلومتری را از ساعت هفت صبح پیمودند و در پایان، جوایز نقدی، سفرهای زیارتی و هدایای مختلف به شرکت‌کنندگان اهدا شد.