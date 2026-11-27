وزارت کار و امور بازنشستگی انگلیس، در پی یک «حادثه سایبری»، برخی سامانه‌های خود را از دسترس خارج کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ اخبار منتشر شده در انگلیس نشان می‌دهد برخی از خدمات برخط (آنلاین) وزارت کار انگلیس از دسترس خارج شده است و کاربران در حال حاضر قادر به ورود به حساب‌های کاربری خود نیستند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای با اعلام اینکه بررسی موضوع، با «مرکز ملی امنیت سایبری» و «مرکز هماهنگی سایبری دولت» آغاز شده است افزود: پرداخت‌های معمولِ کمک‌هزینه‌ها و مستمری‌های بازنشستگی تحت تأثیر قرار نگرفته‌اند و طبق روال عادی پرداخت خواهند شد.

این وزارتخانه هنوز درباره ماهیت این حمله سایبری و اینکه به اطلاعات شخصی میلیون‌ها نفر دسترسی پیدا شده است یا خیر گزارشی منتشر نکرده است.

ماه‌هاست شرکت‌ها و برخی وزارتخانه‌ها در انگلیس در پی حملات سایبری انجام شده، عرضه خدماتشان مختل شده و خسارات هنگفتی نیز به آنان وارد شده است.