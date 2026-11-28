به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ امیرحسین پرورش با اشاره به برنامه‌های توانمندسازی فعالان فرهنگی مساجد گفت: آموزش مربیان، مدیران مسئول کانون‌ها، بانوان و دیگر افراد تأثیرگذار فرهنگی مساجد از مأموریت‌های ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان است.

وی افزود: این آموزش‌ها با محوریت مفاهیم و فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده در بوم مسجد و با هدف ارتقای دانش و مهارت ارکان فرهنگی مساجد اجرا شده است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان با اشاره به تأثیر این برنامه‌ها در بهبود عملکرد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد اظهار کرد: تداوم آموزش‌ها و توانمندسازی فعالان فرهنگی مساجد در دستور کار این ستاد قرار دارد.

پرورش شناخت نیاز‌های فرهنگی جامعه را از محور‌های اصلی این آموزش‌ها دانست و گفت: هدف این است که فعالان فرهنگی مساجد با شناخت نیاز‌های روز جامعه، برنامه‌هایی خلاقانه‌تر و اثربخش‌تر اجرا کنند.

وی همچنین هم‌افزایی میان نهاد‌های فرهنگی فعال در مساجد را از دیگر دستاورد‌های این برنامه‌ها برشمرد و افزود: تقویت دانش و مهارت فعالان فرهنگی، زمینه همکاری و هماهنگی بیشتر میان این مجموعه‌ها را فراهم می‌کند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان در ادامه با تأکید بر ضرورت حمایت دولت و مردم از کانون‌های مساجد گفت: محدودیت منابع مالی دولت در حوزه فرهنگ نباید مانع فعالیت این کانون‌ها شود و می‌توان با جلب مشارکت خیران و هدایت کمک‌های مردمی به فعالیت‌های فرهنگی، زمینه تداوم و توسعه برنامه‌های مساجد را فراهم کرد.