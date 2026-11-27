به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، امام جمعه موقت رشت امروز درخطبه‌های نماز جمعه این شهر با بیان اینکه مردم همیشه در صحنه در تجمعات شبانه برای حمایت از نیرو‌های مسلح کشورمان تمام قد ایستاده‌اند گفت: مردم کشورمان حدود نه ماه است که در صفوف فشرده با شعار هر ایرانی یک بسیجی برای دفاع از کشورمان ایستادگی کردند و باید قدردان این مردم بود.

حجت الاسلام والمسلمین صفر قربانپورافزود: ما همگی جان فدایان اسلام و کشور هستیم وآماده هرگونه اقدام عملی موفق برای نابودی اسرائیل و دشمنان خواهیم بود.

وی به سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و گرامیداشت هفته زن هم اشاره کرد و گفت: حضرت فاطمه زهرا (س) الگویی کامل برای همه بشریت به ویژه بانوان است.

امام جمعه‌ی موقت رشت همچنین به ۱۱ آذر سالروز شهادت میرزا کوچک جنگلی اشاره کرد و افزود: رهبرشهید انقلاب اسلامی نهضت میرزا را یک واحدی مینیاتوری ازجمهوری اسلامی عنوان کردند و باید به برنامه‌های این مناسبت مهم در گیلان توجه ویژه شود.

توجه به مبحث جوانی جمعیت درگیلان براساس بیانات رهبرمعظم انقلاب اسلامی و توجه به موقعیت گیلان از جنبه‌های مختلف پس از جنگ هم از جمله مواردی بود که امام جمعه موقت رشت برآن تاکید کرد.