مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اردبیل گفت: حدود ۹۰ طرح سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان در حال اجرا است و برای رفع موانع و مشکلات آنها از ظرفیت نهاد‌های مختلف مانند ستاد تسهیل، کمیته حمایت قضایی و جلسات ویژه با حضور مسئولان استانی استفاده می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل، جلیل جباری روز پنجشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات چهار پروژه گردشگری استان که با حضور استاندار اردبیل برگزار شد، اضافه کرد: برگزاری چنین جلساتی با حضور استاندار نشان‌دهنده اهمیت حوزه گردشگری در مسیر توسعه استان است و امیدواریم با اجرای طرح‌های شاخص شاهد تحول جدی در این حوزه باشیم.

وی با اشاره به لزوم تداوم برندسازی گردشگری استان در سطح ملی و بین‌المللی تأکید کرد: نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران در بهمن‌ماه سال جاری برگزار می‌شود و انتظار داریم با حمایت بخش دولتی و همراهی بخش خصوصی، حضور ویژه‌ای در این نمایشگاه داشته باشیم.

استاندار اردبیل در این جلسه گفت: جلسات ویژه رسیدگی به مسائل و مشکلات سرمایه‌گذاران حوزه‌های مختلف هر هفته در محل ادارات مرتبط برگزار می‌شود تا بتوانیم به صورت موردی در امور مربوط به سرمایه‌گذاری گره‌گشایی کنیم.

مسعود امامی یگانه افزود: توسعه گردشگری استان در سطح عالی از اولویت‌های اصلی استانداری است و در این راستا تلاش می‌کنیم پروژه‌های پیشران، از جمله هتل‌های چهار و پنج ستاره، در سطح استان ساخته شوند.

وی تأکید کرد: مشکلات چهار پروژه در این جلسه احصا شد و این روند تأثیر بسزایی در رونق گردشگری استان خواهد داشت و مشکلات پروژه‌ها توسط دستگاه‌های مربوطه تا حصول نتیجه پیگیری می‌شود.

استاندار اردبیل با اشاره به اینکه توجه ویژه به آموزش در حوزه گردشگری از نیاز‌های اصلی ما است، ادامه داد: در کنار آموزش، ایجاد کارگروه تولید محتوا و معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان ضرورت دارد و این کارگروه با محوریت استانداری، اداره کل میراث‌فرهنگی و بخش خصوصی تشکیل می‌شود تا جاذبه‌های گردشگری استان به نحو احسن در سطح ملی و بین‌المللی معرفی شوند.