امام جمعه شهرستان راور با تأکید بر لزوم مقابله با بحران جوانی جمعیت، اصلاح الگوی مصرف و تقویت وحدت ملی، خواستار توجه ویژه مسئولان به زیرساخت‌های جاده‌ای و اشتغال در شهرستان شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ نماز جمعه شهرستان راور با حضور گسترده مردم در حسینیه کبیر امام خمینی (ره) برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدزاده امام جمعه راور در بخش نخست خطبه‌ها با تمرکز بر مسئله جوانی جمعیت، با استناد به فرامین رهبر معظم انقلاب، بر ضرورت گذار از شعار‌های جمعیت‌شناختی به اقدامات عملیاتی تأکید کرد.



وی اظهار داشت: امروز باید مشوق‌های مناسب برای فرزندآوری ایجاد شده و با ساده‌سازی فرآیند ازدواج، ضمن آموزش‌های لازم به جوانان، پیوند‌های مستحکم خانوادگی شکل بگیرد. هدف این است که آمار ازدواج از آمار طلاق پیشی بگیرد.

وی همچنین در بخش دوم خطبه‌ها، اصلاح الگوی مصرف را یک واجب شرعی و تعهد اخلاقی دانست و افزود: در شرایط حساس کنونی، رعایت در مصرف منابع حیاتی مانند آب، نان و انرژی، ضرورتی است که نباید از آن غافل شد.» امام جمعه با اشاره به شکست‌های اخیر دشمن در عرصه‌های مختلف، بر ایستادگی مردم ایران در برابر استکبار تأکید کرد.

در پایان، محمدزاده با اشاره به چالش‌های توسعه‌ای شهرستان راور، خواستار تسریع در پروژه دو بانده شدن محور کرمان-راور-دهوک شد و بر ضرورت رفع معضل بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان منطقه تأکید نمود.