جانشین فرمانده سپاه کربلای مازندران، پیوند ظرفیت‌های مردمی، بسیج و فناوری بومی را عامل تقویت توان دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ پاسدار مجتبی جلالیان جانشین فرمانده سپاه کربلا با اشاره به هزینه‌های گسترده نظامی در جهان و سهم بالای ایالات متحده آمریکا در این هزینه‌ها، گفت: بر اساس برخی پژوهش‌های دانشگاهی در آمریکا، این کشور طی دو دهه گذشته هزینه‌های هنگفتی در حوزه حضور نظامی خود در منطقه انجام داده است، اما تجربه کشور‌هایی مانند افغانستان نشان می‌دهد که برخورداری از تجهیزات و امکانات نظامی، بدون پشتوانه مردمی، تضمین‌کننده موفقیت نخواهد بود.

جانشین فرمانده سپاه کربلا با اشاره به هزینه ۸۳ میلیارد دلاری آمریکا برای آموزش، تجهیز و تسلیح ارتش ۳۰۰ هزار نفری افغانستان افزود: با وجود این سرمایه‌گذاری، ارتش افغانستان در کمتر از ۱۱ روز فروپاشید؛ موضوعی که اهمیت برخورداری از پشتوانه مردمی را در کنار توان نظامی نشان می‌دهد.

جلالیان با تأکید بر اینکه اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران بر تلفیق فناوری‌های بومی و ظرفیت‌های مردمی استوار است، تصریح کرد: پیوند میان مشارکت مردم، بسیج‌کنندگی و توانمندی‌های داخلی، زمینه‌ساز تقویت قدرت بازدارندگی کشور شده است.

وی در ادامه با مرور نقش مردم در دوران دفاع مقدس، به تفاوت رویکرد‌های مدیریتی در سال نخست و دوم جنگ اشاره کرد و گفت: در سال نخست دفاع مقدس، به دلیل غلبه نگاه کلاسیک به جنگ و کم‌توجهی به ظرفیت‌های مردمی، چهار عملیات با عدم موفقیت همراه شد و کمبود نیروی انسانی، تجهیزات و کاهش روحیه رزمندگان از چالش‌های جدی آن مقطع بود.

جانشین فرمانده سپاه کربلا با اشاره به نقش شهید حسن باقری در تحول راهبردی جنگ افزود: با تغییر مدیریت و فرماندهی جنگ، رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت مردم و بسیج در دستور کار قرار گرفت و کمبود نیروی انسانی از طریق حضور نیرو‌های مردمی جبران شد. همچنین بخشی از تجهیزات موردنیاز سازمان رزم با به‌غنیمت‌گرفتن تجهیزات دشمن تأمین شد.

جلالیان با بیان اینکه عملیات‌های طریق‌القدس، ثامن‌الائمه، فتح‌المبین و الی‌بیت‌المقدس از جمله عملیات‌های مهم و پیروزمندانه سال دوم جنگ بودند، خاطرنشان کرد: در عملیات فتح‌المبین، بهره‌گیری از مدیریت جهادی و انقلابی و استفاده صحیح از ظرفیت مردم و بسیج، زمینه‌ساز پیروزی رزمندگان اسلام شد.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف کشور، به‌ویژه حوزه اقتصاد، اظهار داشت: هرجا مردم نقش‌آفرینی کرده‌اند، توانسته‌ایم موفق عمل کنیم. همان‌گونه که حضور مردم در عرصه دفاع و امنیت دستاورد‌های مهمی به همراه داشته است، راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی و معیشتی نیز میدان دادن به مردم و فراهم کردن زمینه مشارکت مستقیم آنان در اقتصاد است.

جانشین فرمانده سپاه کربلا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه، دشمن با هدف قرار دادن زنجیره فرماندهی و آفندی نیرو‌های مسلح، تعدادی از فرماندهان ارشد کشور را به شهادت رساند، اما ساختار فرماندهی و کنترل نیرو‌های مسلح با انتصاب فرماندهان جدید مجدداً احیا شد و فعالیت خود را از سر گرفت.

وی با اشاره به دستاورد‌های حوزه دفاعی در جنگ تحمیلی سوم گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، نیرو‌های بسیجی و دانش بومی، بخش قابل‌توجهی از خلأ‌ها و کمبود‌های موجود جبران شد و توانستیم نزدیک به ۷۸ فروند از پهپاد‌های MQ-۱ و MQ-۹ دشمن را منهدم کنیم.

جلالیان همچنین از به‌دست‌آوردن ۹ فروند پهپاد پیشرفته دشمن با استفاده از توانمندی‌های جنگ الکترونیک خبر داد و افزود: این پهپاد‌ها به‌صورت سالم به دست نیرو‌های کشور رسیدند و فرایند مهندسی معکوس آنها با تلاش جوانان نخبه آغاز شد.

وی با قدردانی از تلاش‌های دانشمندان، متخصصان و نیرو‌های فعال در عرصه دفاعی کشور، یاد و خاطره شهدایی همچون شهید حسن طهرانی‌مقدم، شهید حاجی‌زاده، شهید پاکپور و دیگر شهدای این عرصه را گرامی داشت و نقش آنان را در توسعه توانمندی‌های دفاعی کشور برجسته دانست.

جانشین فرمانده سپاه کربلا در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به دو فرمان امام شهید مبنی بر اخراج آمریکا از منطقه و نابودی رژیم صهیونیستی، تأکید کرد: نیرو‌های مسلح، به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خود را برای تحقق این اهداف مسئول می‌دانند و فرمان انتقام و خون‌خواهی امام شهید و شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم را دنبال خواهند کرد.

جلالیان با قدردانی از حضور مردم بصیر و انقلابی مازندران در صحنه‌های مختلف، اظهار داشت: مردم استان طی بیش از ۹ ماه با حضور در خیابان‌ها و میدان‌ها، حمایت خود را از انقلاب اسلامی اعلام کردند و در حفظ امنیت پایدار کشور نقش‌آفرین بودند.

وی در پایان با اشاره به حضور رزمندگان لشکر عملیاتی ۲۵ کربلا در منطقه عملیاتی جنوب کشور و نزدیکی تنگه هرمز، از مردم خواست با حمایت و همراهی با ستاد پشتیبانی جنگ، زمینه پشتیبانی از رزمندگان را فراهم کنند تا این مأموریت مهم با همراهی مردم با موفقیت به انجام برسد.