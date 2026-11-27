به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده قرارگاه مقدم ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از ساخت ناو‌ها و ناوشکن‌های جدید و توانمندتر خبر داد و گفت: نیروی دریایی ارتش با وجود آسیب‌ها و خسارت‌های واردشده، در آینده‌ای نه‌چندان دور با تجهیزات جدید به عرصه دریا و آب‌های بین‌المللی بازخواهد گشت.

امیردریادار دوم عباس حسنی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه اصفهان در مصلای امام خمینی (ره)، با اشاره به توانمندی و آمادگی نیرو‌های مسلح برای دفاع از مرز‌های آبی کشور اظهار کرد: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه نفوذ دشمن به خاک و آب‌های سرزمینی کشور را نخواهند داد و در صورت هرگونه تعرض، با آن مقابله خواهند کرد.

وی با اشاره به استقرار یگان‌های ارتش در سواحل جنوبی کشور افزود: نیرو‌های ارتش در محدوده شرق تنگه هرمز تا سواحل مکران، مسئولیت حراست از مرز‌های سرزمینی را بر عهده دارند و یگان‌های مستقر در این مناطق برای دفاع از کشور آمادگی دارند.

فرمانده قرارگاه مقدم ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش همچنین با اشاره به حملات اخیر دشمن به منطقه کنارک و ناوشکن جماران گفت: نیرو‌های مستقر در منطقه سوم نبوت در کمتر از ۲۴ ساعت توان خود را بازیابی کردند و با دستور فرمانده نیروی دریایی ارتش، عملیات مقابله با دشمن را آغاز کردند.

حسنی با اشاره به نقش نیروی دریایی در تأمین امنیت و اقتصاد کشور تصریح کرد: دریا تنها مرز آبی ایران نیست، بلکه شریان حیاتی اقتصاد و امنیت کشور به شمار می‌رود و نیروی دریایی با حضور در آب‌های بین‌المللی از منافع ملی، خطوط کشتیرانی و نفتکش‌های کشور حفاظت می‌کند.

وی با گرامیداشت هفتم آذر، روز نیروی دریایی ارتش، به عملیات این نیرو در هفتم آذر ۱۳۵۹ اشاره کرد و گفت: نیروی دریایی ارتش ۶۷ روز پس از آغاز جنگ تحمیلی، با اجرای عملیاتی مهم، نیروی دریایی عراق را از کار انداخت و امکان استفاده مؤثر از یگان‌های دریایی را تا پایان جنگ از این کشور گرفت.

فرمانده قرارگاه مقدم ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش افزود: پس از این عملیات، مسئولیت اسکورت کشتی‌های تجاری و حفظ خطوط مواصلاتی کشور بر عهده نیروی دریایی قرار گرفت و با وجود تحریم‌ها و حمایت کشور‌های مختلف از رژیم بعث، جریان تأمین کالا‌های اساسی کشور استمرار یافت.

دریادار حسنی همچنین با اشاره به پیشرفت‌های نیروی دریایی پس از دوران دفاع مقدس گفت: ساخت ناوها، ناوشکن‌ها، ناوچه‌های موشک‌انداز و پهپاد‌ها از جمله دستاورد‌های این نیرو در دوران سازندگی بوده است.

وی مأموریت ناوگروه ۸۶ را از جلوه‌های توانمندی دریایی جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: این ناوگروه با پیمودن ۶۵ هزار کیلومتر در اقیانوس‌های آرام، هند و منجمد جنوبی و پس از ۲۳۲ روز دریانوردی، پرچم جمهوری اسلامی ایران را در آب‌های بین‌المللی به اهتزاز درآورد و در مسیر خود در پنج کشور پهلو گرفت.

حسنی حضور در رزمایش‌های مشترک با کشور‌های روسیه و چین در قالب رزمایش کمربند امنیت دریایی و همچنین رزمایش‌های امداد و نجات و رزمایش بریکس در آفریقای جنوبی را از دیگر فعالیت‌های نیروی دریایی ارتش در عرصه دیپلماسی دریایی برشمرد.