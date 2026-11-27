آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری، خطیب جمعه قم، با اشاره به ضرورت تقویت جایگاه اجتماعی و اقتصادی جامعه از طریق مدیریت صحیح جمعیت جوان و ترویج فرهنگ بسیجی، بر لزوم هوشیاری مسئولان در مواجهه با جنگ‌های ترکیبی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه که در مصلی قدس قم برگزار شد، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به همایش ملی جوانی جمعیت عنوان کرد: رهبر شهید نیز همواره بر جوانی جمعیت تاکید داشتند. زیرا جوانی جمعیت یکی از معیارهای اقتدار جامعه است.

خطیب جمعه قم با تاکید بر اینکه مسئولان نباید مسائل معیشتی و فرهنگی را به جنگ گره بزنند، گفت: دشمن در عرصه‌های مختلفی نظیر جبهه فرهنگی و محاصره اقتصادی به رویارویی با ما پرداخته است و قرار نیست اگر مشغول یک عرصه شدیم از کارهای دیگر غافل شویم.

امام جمعه قم گفت: اگر از مسائل معیشتی و فرهنگی غافل شویم دشمن از آنها سوء استفاده می‌کند نباید اجازه دهیم دشمن در هیچ یک از این جبهه‌ها ضربه بزند. هر جا دشمن هست مبارزه باید وجود داشته باشد.

آیت الله حسینی بوشهری خطاب به مسئولان گفت: مردم همیشه پای کار هستند و نسبت به بازدارندگی خارجی و تاب آوری اجتماعی به شما اعتماد می‌کنند. بدانید اگر مردم به شما اعتماد کنند همیشه در کنار شما خواهند بود.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت سالروز تاسیس بسیج مستضعفین گفت: ایشان در این پیام به مسئولان بسیج مأموریت دادند تا از ظرفیت و فرصت موجود استفاده کنند و روحیه بسیجی را گسترش دهند.

نایب‌رئیس مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: بسیجی به لباس مخصوص شناخته نمی‌شود بلکه با تفکر بسیجی شناخته می‌شود. کسی مسئولیت شناس باشد و در زمان درست وارد شود یک بسیجی است و تفاوتی بین پزشک، روحانی، مهندس و... نیست.

وی اضافه کرد: همانطور که در مبارزه با دشمن تاکنون پیروز شدیم و به گفته آنان ابرقدرت چهارم جهان و به فرموده رهبر معظم انقلاب بر اساس محاسبات الهی ابرقدرت اول جهان شدیم. باید در عرصه‌های دیگر مبارزه نیز پیروز شویم.

وی در ادامه با اشاره به جنایات رژیم آل خلیفه بیان کرد: علما و جوانان بحرینی در زندان هستند و صدای آنان به جایی نمی‌رسد اما بدانند مردم قم و سراسر کشور صدای مظلومیت شما را شنیده و برای آزادی شما دعا می‌کند. از مسئولین و دولت بحرین می‌خواهیم تا حرمت علما را حفظ کند.

وی در ادامه ضمن تبریک میلاد حضرت زهرا (س) و روز زن گفت: حضرت زهرا (س) ام ابیها بودند و در حالی که نقش فرزندی داشتند برای پدرشان مادری می‌کردند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان کرد: دشمنان ما را متهم می‌کنند که زن در اسلام در جامعه حضور ندارد در حالی حضور حضرت زهرا (س) در جنگ احد و پرستاری از زخمی‌ها و خطبه فدکیه نشان دهنده حضور اجتماعی زن در اسلام است.

امام جمعه قم در پایان به رزمایش جان فدا در قم اشاره کرد و گفت: روز دوشنبه همزمان با ولادت حضرت زهرا (س) که نماد ولایتمداری هستند رزمایش بزرگ جان فدایان قم برگزار می‌شود. در روز ولادت حضرت زهرا(س) با حضور در این رزمایش ولایتمداری خود را به دشمنان نشان می‌دهیم و الگویی برای همه کشور می‌شویم.