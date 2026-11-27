امام جمعه تبریز گفت: مردم ایران وضعیت نه جنگ و نه صلح را نمی‌پذیرد و در صورت لزوم، منافع آمریکا و عوامل آن را در هر نقطه‌ای هدف قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز با اشاره به سیاست‌های آمریکا در قبال ایران اظهار کرد: آمریکا تلاش می‌کند کشورمان را در شرایط نه جنگ و نه صلح نگه دارد تا به‌تدریج مردم ایران را خسته کند، اما ما از این سیاست فرسایشی خسته نخواهیم شد.

وی با خطاب قرار دادن رئیس‌جمهور آمریکا گفت: ترامپ تصور می‌کند با حفظ این شرایط می‌تواند ایران را در موقعیتی قرار دهد که مجبور به فروش ارزان نفت شود و آمریکا نیز هر زمان که بخواهد، امکان اقدام دوباره داشته باشد؛ در حالی که ایران چنین وضعیتی را به نفع خود نمی‌داند.

امام جمعه تبریز با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی برای پذیرش شرایط مورد نظر خود منتظر پاسخ طرف مقابل خواهد ماند افزود: اگر آمریکا شروط ایران را نپذیرد، مسئولان و نیرو‌های مسلح برای مقابله با این سیاست برنامه‌ریزی خواهند کرد.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با اشاره به آمادگی ایران برای پاسخ به اقدامات آمریکا تصریح کرد: همان‌طور که در بیانات رهبر معظم انقلاب نیز بر این موضوع تأکید شده است، برای ایران مکان جغرافیایی محدودیتی ایجاد نمی‌کند و هر زمان ضرورت اقتضا کند، منافع آمریکا و عوامل آن در هر نقطه‌ای می‌تواند هدف حمله قرار گیرد.

وی ادامه داد: هدف این است که کشور از محاصره اقتصادی و مشکلات ناشی از آن خارج شود و آمریکا بداند که نمی‌تواند با تداوم وضعیت بلاتکلیف، ایران را تحت فشار قرار دهد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از خطبه‌ها خود با انتقاد از رویکرد دولت در افزایش قیمت‌ها برای حل مشکلات اقتصادی گفت: برخی مسئولان به محض مواجهه با یک مشکل، نخستین راهکاری که مطرح می‌کنند گران کردن کالا‌ها و خدمات است، در حالی که پیش از آن باید سایر راه‌حل‌های کارشناسی را بررسی کنند.

خطیب نمازجمعه تبریز با اشاره به موضوع افزایش قیمت بنزین و نان اظهار کرد: افزایش قیمت نباید به نخستین گزینه مسئولان تبدیل شود؛ دولت باید از ظرفیت کارشناسان و راهکار‌های مختلف برای مدیریت مشکلات استفاده کند.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت کالا‌های مورد نیاز مردم در شرایط تورمی فشار قابل توجهی بر خانوار‌ها وارد می‌کند افزود: برخی کالا‌ها و خدمات جزو نیاز‌های روزانه مردم هستند و نمی‌توان افزایش قیمت آنها را اقدامی ساده و کم‌اهمیت تلقی کرد.

امام جمعه تبریز تأکید کرد: مسئولان باید پیش از تصمیم‌گیری درباره افزایش قیمت‌ها، راهکار‌های جایگزین را بررسی کنند؛ زیرا مردم با وجود مشکلات اقتصادی همچنان از کشور و مسئولان حمایت می‌کنند و این همراهی نباید با تصمیم‌های شتاب‌زده نادیده گرفته شود.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با اشاره به پیام اخیر رهبر عظیم‌الشان انقلاب درباره بسیج تأکید کرد: تعبیر «هر ایرانی یک بسیجی» مسئولیت مهمی برای همه مردم ایجاد می‌کند و نباید اجازه داد جامعه از فرهنگ و روحیه بسیجی فاصله بگیرد.

وی توضیح داد: منظور از این تأکید آن نیست که همه افراد الزاماً در یک مجموعه سازمانی عضویت داشته باشند، بلکه هر ایرانی باید متناسب با جایگاه و توانایی خود، در مدرسه، دانشگاه، محیط کار و عرصه‌های اجتماعی روحیه انقلابی، مسئولیت‌پذیری، همدلی و خدمت داشته باشد.

امام جمعه تبریز همچنین با اشاره به پیام رهبر انقلاب درباره اهمیت فرزندآوری، کاهش جمعیت و افزایش سالمندی را از مشکلات مهم کشور دانست و گفت: بی‌توجهی به این موضوع در آینده می‌تواند کشور را از نظر نظامی، علمی و سایر حوزه‌ها با مشکلات جدی روبه‌رو کند.

وی با تأکید بر ضرورت جبران کوتاهی‌های گذشته در حوزه جمعیت، از خانواده‌ها خواست به فرزندآوری توجه بیشتری داشته باشند و در عین حال دولت را موظف به اجرای برنامه‌های حمایتی و تسهیل شرایط ازدواج جوانان و تامین معیشت دانست.

نماینده ولی فقیه در استان همچنین با اشاره به فرارسیدن سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)، استقامت را یکی از ویژگی‌های برجسته زندگی آن حضرت عنوان کرد و گفت: ایمان به‌تنهایی کافی نیست و انسان باید در مسیر اعتقادات خود نیز پایدار بماند.

وی با استناد به آیه «إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا» اظهار کرد: حضرت زهرا (سلام الله علیها) در ابعاد مختلف زندگی، از تربیت فرزندان و همراهی با پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) تا دفاع از ولایت و حمایت از نیازمندان، نمونه‌ای از استقامت بودند.

وی با اشاره به حمایت حضرت فاطمه (سلام الله علیها) از امیرالمؤمنین علی‌بن‌ابیطالب (علیه السلام) پس از رحلت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) خاطرنشان کرد: آن حضرت برای تبیین حق و دفاع از ولایت تلاش کردند و تا آخرین لحظات زندگی بر موضع خود ایستادند.

امام جمعه تبریز با اشاره به جایگاه زنان در خانواده و جامعه، احترام به مادران، همسران، خواهران و دختران را ضروری دانست و گفت: بخش مهمی از موفقیت افراد و استحکام خانواده‌ها مرهون تلاش و همراهی زنان است.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با قدردانی از نقش زنان در حفظ انقلاب، دوران دفاع مقدس و شرایط جنگی، از آنان خواست در برابر دشواری‌های اقتصادی و مشکلات معیشتی خانواده‌ها نیز صبوری و همراهی داشته باشند. وی حضور زنان و خانواده‌ها در اجتماعات شبانه را نیز مورد اشاره قرار داد و از مشارکت آنان در این برنامه‌ها قدردانی کرد.

امام جمعه تبریز در ادامه خطبه ها با اشاره به سالروز ولادت امام خمینی (ره)، از بنیانگذار جمهوری اسلامی به‌عنوان شخصیتی یاد کرد که در دوران سلطه دو قدرت شرق و غرب، در برابر هر دو ابرقدرت ایستاد.

وی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر شناخت شخصیت امام خمینی (ره) گفت: امام راحل با اتکا به اسلام و همراهی مردم، در برابر قدرت‌های جهانی ایستادگی کرد و حکومت اسلامی را بر مبنای مبانی فقهی و دینی تشکیل داد.

خطیب نماز جمعه تبریز همچنین با اشاره به سالگرد شهادت آیت‌الله مدرس، از مبارزات و ایستادگی وی در برابر حکومت پهلوی اول یاد کرد و او را از شخصیت‌های برجسته تاریخ معاصر ایران دانست.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف آب، برق و گاز، خواستار رعایت الگوی مصرف در خانه‌ها، مساجد، ادارات و سایر اماکن عمومی شد.

وی با اشاره به محدودیت منابع آب و ضرورت مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: پرداخت هزینه مصرف بیشتر به معنای مجاز بودن اسراف نیست و منابع عمومی باید به اندازه نیاز و متعارف مصرف شوند.