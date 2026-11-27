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امام جمعه تکاب گفت:فرهنگ نادرست چشموهمچشمی و تجملگرایی، آرامش خانوادهها را تهدید میکند و موجب افزایش طلاق، کاهش ازدواج و فرزندآوری، گرفتار شدن خانوادهها در بدهی و حتی زمینهساز حرامخواری میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب گفت: فرهنگ نادرست چشموهمچشمی و تجملگرایی، آرامش خانوادهها را تهدید میکند و موجب افزایش طلاق، کاهش ازدواج و فرزندآوری، گرفتار شدن خانوادهها در بدهی و حتی زمینهساز حرامخواری میشود.
امام جمعه تکاب افزود: تجملگرایی، آرامش خانواده را میگیرد و چشموهمچشمی، برکت زندگی را از بین میبرد.