امام جمعه تکاب گفت:فرهنگ نادرست چشم‌وهم‌چشمی و تجمل‌گرایی، آرامش خانواده‌ها را تهدید می‌کند و موجب افزایش طلاق، کاهش ازدواج و فرزندآوری، گرفتار شدن خانواده‌ها در بدهی و حتی زمینه‌ساز حرام‌خواری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب گفت: فرهنگ نادرست چشم‌وهم‌چشمی و تجمل‌گرایی، آرامش خانواده‌ها را تهدید می‌کند و موجب افزایش طلاق، کاهش ازدواج و فرزندآوری، گرفتار شدن خانواده‌ها در بدهی و حتی زمینه‌ساز حرام‌خواری می‌شود.



امام جمعه تکاب افزود: تجمل‌گرایی، آرامش خانواده را می‌گیرد و چشم‌وهم‌چشمی، برکت زندگی را از بین می‌برد.