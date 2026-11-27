کارشناس حوزه انرژی گفت: باید مبدا و مقصد نفتکش‌ها منطقه ممنوعه اعلام شود، اینگونه خطر تردد کشتی‌ها و نفتکش‌ها در تنگه هرمز تشدید و بازار جهانی نفت شکننده‌تر می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، نبض قبمت جهانی نفت برنت بعد از چند هفته دوباره تند شده و تا زمان نوشتن این گزارش از بشکه‌ای ۹۷ دلار هم گذشته است.

مهدی حسنوند، کارشناس حوزه انرژی درخصوص تغییرات قیمتی انرژی در هفته‌های گذشته گفت: قیمت هر بشکه نفت برنت به علت افزایش سخت گیری‌ها در عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز در هفته منتهی به انتخابات آمریکا، به ۱۱۵ دلار رسید، اما پس از انتخابات آمریکا و با افزایش حمل‌ونقل نفت خام و گاز مایع در تنگه هرمز به ترتیب تا ۸۰ و ۵۰ درصد از میزان صادرات پیش از آغاز جنگ، قیمت هر بشکه نفت برنت تا ۸۹ دلار کاهش یافت.

او در ادامه با اشاره به تشدید نظارت‌ها بر قاچاق نفت خام در تنگه هرمز، گفت: اما با افزایش اعمال مدیریت و تنش‌ها در تنگه هرمز از جمله هدف قرارگرفتن یک کشتی ال ان جی از سوی ایران، هر بشکه نفت برنت ۸ دلار گران‌تر شد و قیمت جهانی نفت دوباره روند صعودی رفت.

حسنوند با بیان اینکه فقط یک هفته اعمال مدیریت باعث شد قیمت نفت ده درصد افزایش یابد، گفت: اوپک در آخرین گزارش از ماه نوامبر اعلام کرد، تولید نفت خام جهان در سال ۲۰۲۶، روزانه چهار میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه و تقاضای نفت خام نیز ۲ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده است.

او افزود: از زمان آغاز جنگ حدود یک میلیارد بشکه از ذخایر نفت دنیا کم و بازار نفت اکنون به بازاری شکننده تبدیل شده است که هرگونه اقدام ایران در تنگه هرمز می‌تواند در تغییر قیمت‌های جهانی تاثیرگذار باشد.

این کارشناس انرژی با بیان اینکه طرف مقابل با استفاده از دو راهکار انتقال نفت و فرآورده به صورت کشتی به کشتی و خاموش کردن‌ای آی اس آی، تلاش می‌کند جریان انتقال انرژی از تنگه هرمز همچنان برقرار باشد، تاکید کرد: دولت و نیرو‌های مسلح ایران باید ابتکارات جدیدی را در تنگه هرمز اعمال کنند تا مدیریت ایران بر تنگه هرمز کاملا تثبیت شود.

حسنوند پیشنهاد داد: یکی از اقداماتی جدیدی که می‌توان برای محکم‌تر شدن نظارت ایران بر تنگه هرمز اجرا کرد این است که مبدا و مقصد قاچاق نفت در فجیره امارات در شرق تنگه هرمز و شارجه امارات در غرب تنگه هرمز منطقه ممنوعه برای رفت و آمد و پهلوگیری نفتکش‌ها اعلام شود، اینگونه بیش از ۴۰۰ نفتکش که به این دو بندر تردد دارند، در خطر حمله ایران قرار می‌گیرند و بیمه کشتی‌های تجاری بسیار افزایش پیدا می‌کند.

او تشریح کرد: اینگونه هزینه بستن تنگه هرمز از سوی ایران برای آمریکا و هم پیمانان او افزایش می‌یابد و می‌تواند به عنوان یک اهرم فشار برای شکسته شدن محاصره دریایی ایران تبدیل شود.