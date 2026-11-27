امام جمعه موقت مهاباد با انتقاد از وضعیت فعالیت مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس باید با انجام وظایف نظارتی خود، عملکرد دولت را زیر نظر داشته باشد و نمایندگان نیز در دفاع از حقوق مردم جدیت و مسئولیت‌پذیری بیشتری داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ حجت‌الاسلام‌ امید چراغی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر مهاباد در شهرستان اردستان در مسجد سرپل، با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله مدرس و نام‌گذاری این روز به عنوان روز مجلس، اظهار کرد: نمایندگان باید مدافع حقوق ملت باشند و از زدوبند‌های سیاسی، جناحی و اقتصادی پرهیز کنند.

وی افزود: نماینده مجلس باید در تصمیم‌گیری‌های خود قاطع باشد و در صورت امضای طرح استیضاح وزیر، تحت تأثیر مسائل و فشار‌های سیاسی امضای خود را پس نگیرد.

امام جمعه موقت مهاباد با بیان اینکه مردم از عملکرد مجلس رضایت ندارند، تصریح کرد: مجلسی که تعطیل یا نیمه‌تعطیل باشد، چگونه می‌تواند به وظایف خود عمل کند؟

حجت‌الاسلام چراغی در ادامه با اشاره به سالروز شهادت شهید محسن فخری‌زاده گفت: این شهید از دانشمندان برجسته کشور بود که در حوزه نوآوری و فناوری و با بهره‌گیری از دانش هسته‌ای فعالیت می‌کرد.

وی همچنین به روز نیروی دریایی اشاره کرد و افزود: نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران با حفاظت از دو هزار و ۵۰۰ کیلومتر مرز آبی کشور، توانمندی و اقتدار خود را به جهانیان نشان داده است.