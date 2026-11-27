امام‌جمعه پلدشت با تأکید بر ضرورت جوانی جمعیت و مدیریت مصرف انرژی، تحکیم خانواده، اجرای قانون جوانی جمعیت و تقویت فرهنگ بسیجی را از اولویت‌های کشور برشمرد.

جوانی جمعیت و مقابله با اسراف، دو ضرورت کشور

جوانی جمعیت و مقابله با اسراف، دو ضرورت کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام رسول جمشیدی ظهر امروز در خطبه‌های نمازجمعه پلدشت با اشاره به کاهش جمعیت جوان، افزایش سالمندی و ناترازی انرژی، بر ضرورت اصلاح نگرش‌های فرهنگی، حمایت از خانواده‌ها و مدیریت مصرف منابع تأکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی را راهکاری مهم برای مقابله با چالش‌های کشور دانست.

حجت‌الاسلام رسول جمشیدی با اشاره به روند کاهش نرخ باروری در کشور، تحکیم بنیان خانواده، تسهیل ازدواج جوانان و اصلاح نگرش جامعه نسبت به فرزندآوری را از الزامات جوانی جمعیت عنوان کرد.

وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها و فضای مجازی در شکل‌دهی به نگرش عمومی، خواستار تقویت برنامه‌های فرهنگی برای ترویج ازدواج آسان، ساده‌زیستی و پرهیز از تجمل‌گرایی شد و بازنمایی زندگی‌های اشرافی و پرهزینه در رسانه‌ها را از عواملی دانست که می‌تواند سطح انتظارات جوانان را افزایش دهد و تشکیل خانواده را دشوارتر کند.

امام جمعه پلدشت با بیان اینکه فرزندآوری صرفاً تابع شرایط اقتصادی نیست، بر ضرورت اصلاح نگرش خانواده‌ها نسبت به فرزندپروری و تقویت نگاه مثبت به تشکیل خانواده تأکید کرد و خواستار اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پیگیری سیاست‌های حمایتی و تشویقی برای تسهیل فرزندآوری شد.

وی همچنین تقویت امید، اعتماد به خداوند و توجه به جایگاه همسر و مادر در خانواده را از موضوعات مهم فرهنگی در مسیر حمایت از بنیان خانواده برشمرد.

جمشیدی ناترازی انرژی را از چالش‌های مهم کشور دانست و با اشاره به عوامل مختلف مؤثر بر این مسئله، بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف تأکید کرد.

وی با اشاره به پیامدهای مصرف بی‌رویه آب، برق و سایر منابع، اسراف را عاملی آسیب‌زا برای اقتصاد و جامعه دانست و خاطرنشان کرد: مدیریت مصرف و پرهیز از تجمل‌گرایی می‌تواند در کاهش فشار بر زیرساخت‌ها و استفاده بهینه از منابع ملی مؤثر باشد.

امام جمعه پلدشت خواستار توجه بیشتر خانواده‌ها و اقشار مختلف جامعه به مصرف متناسب با نیاز شد و فرهنگ‌سازی برای مقابله با مصرف‌گرایی را ضرورتی مهم در شرایط کنونی کشور عنوان کرد.

وی در ادامه با اشاره به رهنمودهای رهبر انقلاب درباره مأموریت‌های سازمان بسیج مستضعفین و عموم بسیجیان، بر تحول در بسیج، ترویج فرهنگ بسیجی، پاسداری از مکتب و وحدت ملی و نقش‌آفرینی در حل مشکلات کشور تأکید کرد.

جمشیدی تحقق شعار «هر ایرانی، یک بسیجی» و بهره‌گیری از ظرفیت ملت را از محورهای مهم تقویت مشارکت عمومی دانست و گفت: ترویج اخلاق، تقوا، تواضع، ایثار، مهربانی، ساده‌زیستی و خدمت بی‌منت به مردم باید در کانون فعالیت‌های بسیج قرار گیرد.

امام جمعه پلدشت همچنین صیانت از انسجام و اتحاد ملی، پایبندی به مکتب حسینی و مقابله با تهدیدهای دشمنان را ضروری دانست و بر استفاده از ظرفیت بسیجیان رسمی و غیررسمی برای رفع مشکلات، جبران کاستی‌ها و ایجاد فرصت‌های جدید در کشور تأکید کرد.