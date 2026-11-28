به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ میلاد گنجروی فناور گفت: دستگاه دستی برش و انسداد عروق، از پرکاربردترین تجهیزات در جراحی‌های لاپاروسکوپی، زنان و جراحی عمومی است.

وی افزود: ابزاری که دقت عملکرد آن، در کاهش عوارض جراحی و تسریع روند بهبودی بیماران نقشی مؤثر دارد.

این فناور ادامه داد: تا پیش از این، نمونه‌های خارجی این دستگاه با هزینه‌ای چندبرابری در دسترس بودند.

میلاد گنجروی افزود: اما حالا گروهی از جوانان متخصص ایرانی، با تکیه بر دانش و توان داخلی، موفق به بومی‌سازی این ابزار جراحی شده‌اند.

وی گفت: دستاوردی که با هزینه‌ای حدود یک‌سوم نمونه مشابه خارجی، علاوه بر کاهش وابستگی به واردات، مسیر دسترسی به تجهیزات پیشرفته پزشکی را هموارتر می‌کند.

این فناور اصفهاتی تاکید کرد: اینجا خلاقیت، به کمک دانش پزشکی آمده است؛ تا جراحی دقیق‌تر، عوارض کمتر و بازگشت بیمار به زندگی، سریع‌تر رقم بخورد.

میلاد گنجروی افزود: این روایتِ توانستن است؛ روایت جوانانی که برای سلامت جامعه، مرز‌های وابستگی را پشت سر می‌گذارند.