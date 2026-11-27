امام جمعه خوی، با هشدار درباره پیامد‌های کاهش جمعیت و گسترش سالمندی، بر ضرورت ازدواج به‌موقع، فرزندآوری و تحکیم بنیان خانواده تأکید کرد و حفظ کرامت زنان، مدیریت مصرف انرژی و تقویت استقلال و اقتدار ملی را از دیگر ضرورت‌های امروز کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام قاسم‌خانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان خوی که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به پیام رهبر انقلاب به چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت، افزایش جمعیت را از مؤلفه‌های مهم اقتدار، پیشرفت و دستیابی به ایرانی قوی عنوان کرد.

وی با بیان اینکه مسئله جمعیت، موضوعی راهبردی و سرنوشت‌ساز برای آینده کشور است، نسبت به پیامد‌های ادامه روند کاهش جمعیت هشدار داد و گفت: کشور در سال‌های آینده با بحران سالمندی مواجه خواهد شد و برای پیشگیری از این وضعیت، باید سیاست‌های افزایش جمعیت و حمایت از خانواده با جدیت دنبال شود.

امام جمعه خوی با تأکید بر ضرورت ازدواج به‌موقع و فرزندآوری، خواستار توجه خانواده‌ها و مسئولان به اهمیت این موضوع شد و افزود: تحکیم بنیان خانواده و توجه به فرزندآوری، علاوه بر تأثیر بر آینده جمعیتی کشور، در حفظ پیوند‌های خانوادگی و حمایت از نسل سالمند نیز اهمیت دارد.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی در آستانه میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر و زن، آن حضرت را الگوی جامع زن مسلمان دانست و با تأکید بر حفظ کرامت و جایگاه زنان در جامعه گفت: نگاه اسلام به زن، محدود کردن حضور اجتماعی او نیست، بلکه زن مسلمان می‌تواند با رعایت ارزش‌های دینی در عالی‌ترین مدارج علمی، فرهنگی، ورزشی و مدیریتی حضور داشته باشد.

وی با اشاره به پیشرفت زنان ایرانی در عرصه‌های مختلف علمی و اجتماعی، تأکید کرد: حجاب و عفاف نه‌تنها مانع پیشرفت زنان نیست، بلکه حفظ کرامت و شخصیت انسانی آنان باید در کنار فراهم بودن زمینه مشارکت و فعالیت اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه خوی در ادامه با انتقاد از گسترش برخی الگو‌های نادرست سبک زندگی، دوری از آموزه‌های اسلامی را از عوامل بروز آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی دانست و بر ضرورت تقویت فرهنگ دینی، تحکیم خانواده و توجه به ارزش‌های اخلاقی تأکید کرد.

وی همچنین صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف را از ضرورت‌های شرایط کنونی کشور برشمرد و با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف آب، برق و به‌ویژه گاز، خواستار همکاری خانواده‌ها، مدارس و دستگاه‌های اجرایی در کاهش مصارف غیرضروری شد.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی با بیان اینکه همراهی مردم در مدیریت مصرف می‌تواند به کاهش فشار‌های اقتصادی کمک کند، بر ضرورت عمل به توصیه‌های مربوط به صرفه‌جویی و استفاده صحیح از منابع تأکید کرد.

امام جمعه خوی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفتم آذر، روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به حماسه‌آفرینی دریادلان ارتش در عملیات مروارید و توانمندی دریایی کشور اشاره کرد.

وی با یادآوری مأموریت دریانوردی ناو دنا و شهادت ۱۰۴ تن از دریادلان نیروی دریایی در حمله آمریکا، این حادثه را جنایتی علیه فرزندان ایران دانست و گفت: کشتی ممکن است غرق شود، اما اراده یک ملت غرق‌شدنی نیست و ایمان، دانش و غیرت دریادلان ایران از بین نخواهد رفت.

وی افزود: تقویت علم، صنعت دفاعی و توان دریایی کشور، ضرورتی اساسی برای حفظ اقتدار و استقلال ملی است.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی همچنین با گرامیداشت یاد دانشمندان هسته‌ای شهید محسن فخری‌زاده و شهید مجید شهریاری، برخورداری از علم و فناوری را لازمه استقلال و توان دفاعی کشور دانست و تأکید کرد: ملتی که خواهان استقلال است، باید در عرصه علم و فناوری پیشرفت کند و توانایی دفاع از خود را داشته باشد.

امام جمعه خوی در ادامه با اشاره به دهم آذر، سالروز شهادت آیت‌الله سیدحسن مدرس و روز مجلس، این شخصیت را نماد شجاعت سیاسی، استقلال‌خواهی و ایستادگی در برابر استبداد و نفوذ بیگانگان معرفی کرد و مبارزات وی را از نمونه‌های برجسته دفاع از استقلال و حق تعیین سرنوشت ملت ایران دانست.

وی همچنین با گرامیداشت یاد میرزا کوچک‌خان جنگلی، مبارزه با دخالت قدرت‌های خارجی و ضرورت حفظ هویت ملی و اسلامی را از درس‌های مهم تاریخ معاصر کشور برشمرد و نسبت به پیامد‌های اعتماد به جریان‌های وابسته و فرصت‌طلب هشدار داد.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی در پایان با اشاره به سالروز میلاد امام خمینی (ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، شکل‌گیری انقلاب اسلامی را نقطه عطفی در مبارزه ملت ایران با وابستگی و سلطه بیگانگان دانست و شعار تاریخی نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی را بیانگر استقلال سیاسی و حق ملت ایران در تعیین سرنوشت خود عنوان کرد.