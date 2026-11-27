به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، سیدابراهیم محجوب، در همایش هیئت‌های حل اختلاف اتحادیه‌های صنفی شهرستان بجنورد گفت: سال گذشته از مجموع یک‌هزار و ۶۹۶ فقره پرونده وارده به این هیئت‌ها، یک‌هزار و ۵۷۹ فقره به سازش منجر شد که معادل ۹۳ درصد است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف استان خراسان شمالی افزود: در هشت‌ماهه سال جاری نیز از مجموع یک‌هزار و ۶۹۷ فقره پرونده وارده به هیئت‌های حل اختلاف استان، یک‌هزار و ۵۸۹ فقره با سازش طرفین مختومه شد که بیانگر نرخ سازش ۹۳.۶ درصدی است.

محجوب در ادامه با اشاره به عملکرد هیئت‌های حل اختلاف گفت: هیئت‌های حل اختلاف مشاوران خودرو و موتورسیکلت، مشاوران املاک، جواهر و نقره، الکتریکی و تلفن همراه، لوازم یدکی و عمده‌فروشان میوه و تره‌بار، به ترتیب بیشترین میزان سازش را به خود اختصاص داده‌اند.

وی در پایان بر تقویت ظرفیت اتحادیه‌های صنفی و مشارکت اعضای هیئت‌های حل اختلاف در گسترش فرهنگ گذشت و سازش و پیشگیری از ورود اختلافات به فرآیند دادرسی تأکید کرد.